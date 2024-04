Braut-Profi bei "Zwischen Tüll und Tränen" in Leipzig: "Ich habe schon ein bisschen Angst"

Leipzig - Wenn Braut-Profis plötzlich selbst den Gang zum Altar planen: Die VOX-Sendung " Zwischen Tüll und Tränen " hat eine Beratung im Leipziger Geschäft Emy&Li begleitet. Die Kundin hat in ihrem Beruf schon mehr als 1000 Hochzeitskleider gesehen und dementsprechend hohe Ansprüche - am Ende überraschte sie die Ausstatterin ...

Nun gut, diese Herausforderung nimmt Liliia natürlich an. Doch bei der Frage nach Wünschen und Vorstellungen bekommt sie eine eher vage Antwort: "Ich muss ehrlich sagen - ich weiß es nicht", so Kristina. Wichtig sei aber: "Es soll extravagant sein." Weil: "Ein schlichtes Kleid kann ich zu Hause tragen."

Kristinas Erwartung: "Mein Brautkleid soll nicht genau dasselbe sein wie bei den wunderschönen Bräuten, die ich gestylt habe, sondern es muss schon mein Kleid sein, es muss schon was ganz Besonderes sein." Das Budget: 3000 Euro. Als Unterstützung hat sie ihre Schwägerin Marina dabei.

Im Braustudio an der Löhrstraße 15 ist alles bereit für die zukünftige (aber schon standesamtlich verheiratete) Braut Kristina Velko (33) - und Ausstatterin Liliia Gataullina scheint schon ein bisschen zu ahnen, was auf sie zukommt.

Aber bei der Auswahl zur Anprobe folgt Ernüchterung: Liliia zeigt Kristina mehrere Kleider - aber so richtig trifft es keins. Die Reaktionen: "Das Kleid ist schön, aber die Spitze gefällt mir irgendwie nicht", "Mir gefällt der gerade Aufschnitt nicht", "Ist mir zu einfach", "Die Farbe ist schön, aber nein" ...

Ihre Schwägerin ergänzt: "Das ist genauso wie in der Liebe, es muss sich richtig anfühlen, man muss sich schock-verlieben, so wie es bei ihr und meinem Bruder war." Denn das Paar lernte sich während des Lockdowns kennen: Er brauchte einen Haarschnitt, sie kam vorbei - der Rest ist Geschichte.

Eines der wunderschönen Hochzeitskleider aus dem Leipziger Geschäft überzeugte Kristina dann doch noch. © Christian Grube

Unterdessen scheint bei Liliia der Glaube zu schwinden: "Ich bin ehrlich, ich habe nicht so viel Hoffnung für das nächste Kleid, aber wir probieren mal und schauen mal - das Oberteil ist besonders, das ist eine kleine Chance für mich."

Das zweite (und letzte) ausgesuchte Modell: Eine langärmlige A-Linie mit Stehkragen, glitzerndem, halbtransparenten Oberteil mit Spitze und einem Tüllrock mit sieben (!) Lagen für 2500 Euro.

Als Kristina aus der Umkleidekabine tritt, sagt ihre Schwägerin: "Ich habe Gänsehaut."

Und Kristina japst beim Blick in den Spiegel tatsächlich: "Oh mein Gott, wow, das hätte ich niemals gedacht, dass das Kleid so aussieht", und weiter: "Ich muss mich zusammenreißen. Das Kleid ist Bombe. Mir fehlen einfach die Worte."

Schließlich erklärt sie: "Ich glaube, das ist mein Kleid!" Das kommt überraschend - für alle Beteiligten: "Ich bin ganz glücklich, weil ich über 1000 Bräute geschminkt, über 1000 Kleider gesehen habe, die auch super schön sind, aber ich habe nie gedacht, dass ich so schnell mein eigenes Kleid finde und mich darin so wohlfühle und ich habe auch gedacht, ich werde 40.000 Kleider anprobieren, bis ich auch mein eigenes habe - aber nein, das war nicht der Fall."

Wie sagt man so schön? Ende gut, alles gut.