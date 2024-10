Büchner-Töchter auf Wohnungssuche, dann eskaliert die Situation: "Aus die Maus!"

Mallorca - In Folge 2 von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" kippt die Stimmung bei Jada (19) und Joelina Karabas (24) bei einer Wohnungsbesichtigung, denn die beiden Schwestern wollen zusammenziehen. Mama Danni (46) dagegen hat ganz andere Probleme. Sie verfolgt ihre Idee vom eigenen Business weiter und muss eine schwere Entscheidung treffen ...

Danni Büchner (46, l.) hat wieder Pläne für ein neues Business: Wird sie in die Bar von Freundin Jessi (r.) investieren? © RTLZWEI

Danni Büchner will beruflich neue Wege gehen und sich ein zweites Standbein aufbauen. Dazu besichtigt sie eine Bar ihrer Freundin Jessi, in die sie investieren möchte.

Die gute Nachricht: Die Kneipe ist nur wenige Gehminuten von Calla Millors Strandpromenade entfernt. Die schlechte: Es gibt noch einiges zu tun. Vor allem der Außenbereich ist das "Sorgenkind", denn es herrscht Platzmangel. "Überfordert mich ein bisschen", gibt Jessi zu, die Danni über die Schule ihrer Zwillinge kennengelernt hat.

Und noch etwas lässt die Fünffach-Mama grübeln: Will sie sich wirklich wieder so viel Arbeit zumuten wie bei der "Fanateria"? Schließlich musste Danni die geliebte Bar, die sie mit ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner (†49) führte, nach dessen Tod dicht machen - weil die Belastung am Ende einfach zu groß wurde.

"Ich möchte natürlich nie wieder diesen Stress, den ich damals hatte in unserem Laden", stellt die Auswanderin klar. Ob sie schlussendlich in die Bar investieren, oder doch einen Rückzieher machen wird? Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen ...