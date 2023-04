Späte Versöhnung! Charlie Sheen dreht Serie mit "Two and a Half Men"-Macher

Los Angeles - Was für eine Überraschung! Fast 12 Jahre nachdem Charlie Sheen (57) unrühmlich vom Set von "Two and a Half Men" geschmissen wurde und sich mit Produzent Chuck Lorre (70) zerstritt, scheinen sich die beiden Hollywood -Männer wieder versöhnt zu haben. Nun sollen sie sogar ein neues gemeinsames Projekt haben.

Während seiner langen Laufbahn war der Schauspieler immer wieder wegen Alkohol- und Drogenproblemen aufgefallen. Während den Dreharbeiten der achten "Two and a Half Men"-Staffel soll die Zusammenarbeit mit ihm immer schwerer geworden sein.

Für den 57-Jährigen und Lorre ist es die erste Zusammenarbeit, seit Sheen im November 2011 von seiner Parade-Rolle als ewiger Junggeselle Charlie Harper in "Two and a Half Men" entlassen wurde.

Mit dieser (erneuten) Zusammenarbeit hatte kaum jemand in der TV-Branche gerechnet: Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtete, arbeiten Sheen und Lorre gemeinsam an der Serie "How to Be a Bookie" ("Wie man ein Buchmacher wird")!

Sheen (2.v.r.) an der Seite seiner "Two and a Half Men"-Co-Stars. © dpa/ProSiebenSat.1 Media AG

Gefeuert wurde er schließlich, nachdem er Lorre, den Schöpfer der Serie, öffentlich heftig beleidigt hatte. Sein auf ihm selbst beruhender Charakter starb den (vermeintlichen) Serientod und wurde durch Walden Schmidt, gespielt von Ashton Kutcher (45), ersetzt.

Nachdem Sheen sich zunächst noch uneinsichtig zeigte und auch in den kommenden Jahren noch für den ein oder anderen Skandal gut war, entschuldigte er sich schließlich öffentlich und beteuerte, sich mit Lorre versöhnen zu wollen.

Zwischen "Two and a Half Men" und "How to Be a Bookie" war Sheen schauspielerisch übrigens nicht ganz untätig: Er drehte die Serie "Anger Management" und war in Filmen wie "Scary Movie 5" und "Machete Kills" zu sehen.

Chuck Lorre feierte indes weitere, große Erfolge als Produzent und Serienschöpfer. So entwickelte er unter anderem die Hit-Shows "The Big Bang Theory", "Young Sheldon" und "The Kominsky Method".