"Charming Boys": Blowjob-Panne! Single-Mann muss sich plötzlich übergeben

Koh Samui (Thailand) - Fiese Sex-Panne bei den " Charming Boys " Folge 4! Gerade noch mitten bei der Sache, stürmt ein Single-Mann plötzlich aus dem Bett in Richtung Toilette, um heftig zu würgen. Außerdem sorgt ein Flirt-Dreieck in der Männer-Villa für verletzte Gefühle, bevor die zweite Paarungszeremonie stattfindet.

Endlich haben Aaron (28, r.) und Lukas (23) die "Charming Suite" ganz für sich allein. © RTL

Nach seinem peinlichen Betrunken-Auftritt am Vorabend hat der noch auskaternde Aaron (28) endlich die Gelegenheit, die "Charming Suite" für sich und Lukas (23) zu reservieren. Prompt lassen die beiden Single-Männer die Bettdecke wackeln und bringen zu Ende, was sie zuletzt auf den Outdoor-Liegen begonnen hatten.

Eine wahre Erlösung für Aaron, der vor lauter sexueller Abstinenz schon Schmerzen leiden musste. "An dem rechten Ei hat es richtig gedrückt", setzt der Schnurrbart-Träger zu einer Erklärung aus der Kategorie "zu viele Infos" an. "Ich konnte das kaum anfassen und das zog so meine Leiste hoch bis in den unteren Bauch."

Inzwischen geht es Aaron dank Lukas' "Handarbeit" wieder besser. Ein Glück!

Der sprichwörtliche Knoten könnte auch bei Jan (28) und Vladi (36) platzen. Sie werden zusammen auf ein Massage-Date zitiert. Den Rücken geknetet bekommen sie allerdings nicht voneinander, sondern von zwei neuen Kandidaten!