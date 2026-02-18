Abgründe im Reality-TV: "Wie ein Obdachloser, geh' dich duschen"

Winterberg - Zwischen Emmy Russ (26) und Teampartner Samuel Sohebi (35) kracht es in der Doppelfolge 11 & 12 bei " Couple Challenge " gewaltig. Es fallen mehrere Beleidigungen, und auch eine eigentlich Unbeteiligte mischt sich ein und gibt ihren Senf dazu.

Aleks Petrovic (34) flirtet mit Emmy Russ (26). © RTLZWEI

Es geht weit unter die Gürtellinie. Samuel sagt, Emmy könne man nicht ernst nehmen, und sie sehe mit ihrem roten Outfit aus wie ein Nikolaus. Sie kontert: "Besser, als wie ein Obdachloser rumzulaufen, geh' dich erst mal duschen."

Das lässt der Modestylist nicht auf sich sitzen: "Das sagt die, die tausend Pickel auf dem Kopf hat? Halt deinen Rand und pass auf, deine Extensions fallen hinten wieder raus. Dummes 1,50-Meter-Kind!"

Aber Moment mal, was war dem Ganzen eigentlich vorausgegangen?

Emmy flirtet immer stärker mit Aleks Petrovic (34), sieht sich mit dem maskulinen Mann auf einer Wellenlänge, verfolge gleiche Ziele, könne sich eine Auswanderung von Spanien nach Dubai vorstellen.

"Couple Challenge"-Konkurrentin Carina kann bei den beiden kaum hinschauen: "Wie der die anglotzt, baaah, so 'n besoffener, ekelhafter, behaarter Kerl, Alter."

Und Samuel will mitbekommen haben, dass sich Aleks außerhalb der TV-Show eigentlich gar nichts mit der gebürtigen Hamburgerin vorstellen kann. Dieses Missverständnis eskaliert letztlich.