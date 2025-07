18.07.2025 09:05 7.133 Jungfrau Darius völlig verändert: "Du weißt schon, dass du eine Schande für deine Familie bist?"

In der vierten Folge von Beauty And The Nerd zeigt Küken Darius plötzlich eine ganz andere Seite von sich. Er geht plötzlich auf zwei Beautys los.

Von Karolin Wiltgrupp

Thailand - Eigentlich galt Darius (19) immer als lustiger und friedlicher Genosse unter den Villa-Bewohnern. Doch in der vierten Folge von "Beauty & the Nerd" zeigt er plötzlich, dass er noch eine ganz andere Seite an sich hat. Jungfrau und Nerd Darius (19) ist zwar meistens freundlich, kann aber auch anders. © Joyn/Benjamin Kis Die Nacht der Nominierung steht an: Maria (39) und Darius (19) sind sich noch uneinig, welchem Spielpaar sie ihre Stimme geben. Während der Fakten-Nerd auf Anna (32) und Sascha (21) abzielt, will die Reality-Teilnehmerin nicht ihre Verbündeten wählen. Marias sture Art bringt Darius zum Kochen. Er spricht aus, was er angeblich schon tagelang denkt. "Du bist eine narzisstische, paranoide Schnapsdrossel", feuert er gegen seine Beauty. Die 39-Jährige ist so sprachlos von der aggressiven Art ihres Teampartners, dass sie schnell das Weite sucht. Kurz darauf kommt Elsa um die Ecke, um dem geladenen Hamburger ihre Meinung zu geigen. Doch Vulkan Darius teilt weiter aus und ätzt gegen die 19-Jährige: "Du weißt schon, dass dich keiner mag und du eine Schande für deine Familie bist?" Während das Ex-GNTM-Model mit Beleidigungen zurückschießt und später in Tränen ausbricht, bekommt der Brillenträger mit der markanten Wallemähne Zuspruch von der Seite. "Alles richtig gemacht", lobt Nerd Sammy (21) seinen Kollegen. Beauty Elsa (19) ist nach Darius' Beleidigung bedient. © Joyn Zwei Nerds bekommen Umstyling Nerd Hai (27) bekommt ein komplettes Make-over. © Joyn Weil Anna und Sascha von allen die meisten Stimmen erhalten haben, müssen sie als nächstes "Beauty & the Nerd"-Couple die Villa auf Ko Samui verlassen. Doch die Trauer um den Exit währt nicht lange, denn das lang ersehnte Umstyling steht an. Zunächst haben Hai (27) und Aaron (26) das Vergnügen, sich von Modedesigner Killian Kerner stylen zu lassen. Die Verwandlung haut nicht nur sie selbst um, sondern treibt vor allem ihren Beautys Freudentränen in die Augen. Besonders Julia (30) ist ganz hin und weg von ihrem Magier-Nerd: "Du siehst so krass aus!" Der Magier ist nach dem Umstyling kaum wiederzuerkennen. © Nerd In der nächsten Folge sind Sammy und Darius an der Reihe. TV- und Streaming-Tipp: "Beauty & The Nerd" seht Ihr immer donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.

Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Benjamin Kis, Joyn