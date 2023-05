Mega-Auftakt für Leipziger Konditoren-Queen: Rita holt sich Wochensieg in TV-Show

Moderatorin Enie van de Meiklokjes (48, 2.v.l.) und die Experten (v.l.n.r.): Günther Koerffer (68), Bettina Schliephake-Burchardt (52) und Christian Hümbs (41). © SAT.1/Claudius Pflug

"Freuen Sie sich auf süße Handwerkskunst, bei der Ihnen die Spucke wegbleibt und gleichzeitig das Wasser im Munde zusammenläuft", läutete Moderatorin Enie van de Meiklokjes (48) am Sonntag die Staffel ein, in der sechs Konditoren-Teams in den "schwierigsten Aufgaben, die wir jemals hatten" um die SAT.1-Krone kämpfen.

Mit Rita Reinecke nimmt auch die sächsische (2020) sowie bundesweite (2021) Siegerin im Konditorenhandwerk teil. An ihrer Seite ist Johannes Dhein (26) aus Argenthal (Rheinland-Pfalz), der ebenfalls vor zwei Jahren den Bundeswettbewerb gewann.

Die seit 2021 bei der Großbäckerei Hennig in Zwenkau angestellte Konditormeisterin, die sich als Ziel die Top 3 gesetzt hat, musste mit Johannes zunächst ein Schaustück aus Schokolade oder Karamell für 20 Personen herstellen - innerhalb von neun Stunden.

"Mir persönlich würde der Arsch auf Grundeis gehen", sagte Jurymitglied Günther Koerffer (68).