Aggressive TV-Blondine bekommt endlich Denkzettel: "Du behandelst deinen Partner wie Vieh"

Erzberg (Österreich) - Die diesjährige Staffel " Das große Promi-Büßen " neigt sich dem Ende zu. Das bedeutet, dass die Zuschauer nicht länger auf die beiden wohl spannendsten Runden der Schande warten müssen.

Emma Fernlund (24) muss zur Runde der Schande antanzen. © Joyn

Zunächst muss Emma Fernlund (24) vor Olivia Jones (56) Platz nehmen. Vorrangig soll es natürlich um den berüchtigten Auftritt im "Sommerhaus" gehen, bei dem ja auch die Mit-Büßenden Theresia Fischer (33) und Rafi Rachek (35) anwesend waren und nun dementsprechend gespannt zuhören.

Olivia bringt Emmas damalige Entgleisungen gegenüber ihres Ex-Partners Umut Tekin (28) auf den Punkt: "Dein Verhalten ist einschüchternd, aggressiv, gewalttätig. (...) Gewalt beginnt schon bei Worten."

Und noch deutlicher: "Du behandelst deinen Partner wie Vieh, das du gnadenlos vor dir hertreibst. Umut ist ein Mensch. Und die Würde dieses Menschen trittst du wirklich mit Füßen in den Staub. (...) Da ist nur Gewalt, Kontrolle und Schmerz."

Emma zeigt sich einsichtig und erklärt, selbst in einem von Gewalt geprägten Elternhaus aufgewachsen zu sein und deshalb kein anderes "Bild von Liebe" vermittelt bekommen zu haben: "Ich hab' mich nie geborgen gefühlt."

Durch die Trennung von Umut habe sie aber die Erkenntnis erlangt, "nichts mehr kontrollieren und festklammern" zu wollen, sondern den Dingen ihren Lauf zu lassen.

Diogo Sangre (31), der beim "Promi-Büßen" mit der 24-Jährigen am Anbandeln war, sieht die schrecklichen "Sommerhaus"-Szenen unterdessen zum ersten Mal und ist schockiert: "Wäre ich an Umuts Stelle gewesen, ich wäre weggerannt vor dieser Frau."