Aggressive TV-Blondine bekommt endlich Denkzettel: "Du behandelst deinen Partner wie Vieh"
Erzberg (Österreich) - Die diesjährige Staffel "Das große Promi-Büßen" neigt sich dem Ende zu. Das bedeutet, dass die Zuschauer nicht länger auf die beiden wohl spannendsten Runden der Schande warten müssen.
Zunächst muss Emma Fernlund (24) vor Olivia Jones (56) Platz nehmen. Vorrangig soll es natürlich um den berüchtigten Auftritt im "Sommerhaus" gehen, bei dem ja auch die Mit-Büßenden Theresia Fischer (33) und Rafi Rachek (35) anwesend waren und nun dementsprechend gespannt zuhören.
Olivia bringt Emmas damalige Entgleisungen gegenüber ihres Ex-Partners Umut Tekin (28) auf den Punkt: "Dein Verhalten ist einschüchternd, aggressiv, gewalttätig. (...) Gewalt beginnt schon bei Worten."
Und noch deutlicher: "Du behandelst deinen Partner wie Vieh, das du gnadenlos vor dir hertreibst. Umut ist ein Mensch. Und die Würde dieses Menschen trittst du wirklich mit Füßen in den Staub. (...) Da ist nur Gewalt, Kontrolle und Schmerz."
Emma zeigt sich einsichtig und erklärt, selbst in einem von Gewalt geprägten Elternhaus aufgewachsen zu sein und deshalb kein anderes "Bild von Liebe" vermittelt bekommen zu haben: "Ich hab' mich nie geborgen gefühlt."
Durch die Trennung von Umut habe sie aber die Erkenntnis erlangt, "nichts mehr kontrollieren und festklammern" zu wollen, sondern den Dingen ihren Lauf zu lassen.
Diogo Sangre (31), der beim "Promi-Büßen" mit der 24-Jährigen am Anbandeln war, sieht die schrecklichen "Sommerhaus"-Szenen unterdessen zum ersten Mal und ist schockiert: "Wäre ich an Umuts Stelle gewesen, ich wäre weggerannt vor dieser Frau."
Das große Promi-Büßen: Serkan bekommt seine Abrechnung
Doch die Produktion denkt gar nicht daran, den Kandidaten und Zuschauern eine Verschnaufpause zu gönnen. Denn nun ist Serkan Yavuz (32) an der Reihe - dem angesichts seiner vergangenen Taten sofort das Herz in die Hose rutscht: "Bitte lieber Gott, steh mir bei."
Denn bei der Runde der Schande spricht Olivia ihn natürlich auf seine außereheliche Affäre "ausgerechnet mit der Mrs. Moralapostel Eva Benetatou" an. Vor allem aber auch das Nachspiel, bei dem Serkan seine Stellungnahme hinter einer 1-Euro-Paywall versteckt und damit rund 200.000 Euro gescheffelt hatte, steht im Fokus.
"Ich hab' so viel Wut und Hass in mir gehabt, vor allem auch auf mich selber", versucht sich Serkan zu erklären. Damals seien er und seine Familie von Internet-Hatern bedroht worden, denen er mit dem Statement - das sich letztendlich einfach nur als Monolog voll leerer Worte und Selbstmitleid entpuppt hatte - eins auswischen wollte.
"Erst betrügst du deine schwangere Frau (…) und dann betrügst du deine zahlende Kundschaft", bringt es Olivia auf den Punkt "Du hast mit der Familienkarre einen heißen Schlitten gebum** bis zum Totalschaden, kann man sagen."
Das war aber erst der Anfang von Serkans Runde der Schande. Die tränenreiche Sitzung wird in der nächsten Doppelfolge noch fortgesetzt.
Sendehinweis: Ab sofort stehen die Folgen 13 und 14 von "Das große Promi-Büßen" bei Joyn PLUS+ zum Abruf bereit. Bei ProSieben laufen die Episoden immer donnerstags ab 23.10 Uhr.
Titelfoto: Montage Joyn