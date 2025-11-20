TV-Teilnehmer macht Witze über Pädophilie - Olivia Jones tadelt: "Das war bodenlos"

In Folge 11 von "Das große Promi-Büßen" sitzt Rafi Rachek auf der Anklagebank. Für sein vergangenes Verhalten liefert der 35-Jährige eine Erklärung.

Von Karolin Wiltgrupp

Erzberg (Österreich) - Und wieder muss ein Reality-Star bei "Das große Promi-Büßen" auf die Anklagebank: Diesmal erwischt es den "großen" Rafi Rachek (35), der sich bereits in einigen Shows ziemlich grobe Fehler geleistet hat.

Rafi Rachek (35) muss für sein vergangenes Verhalten büßen. © Joyn Vergangenes Jahr hatte der 35-Jährige beim "Sommerhaus der Stars" mit seinem Verhalten ordentlich für Stunk gesorgt. Eine Situation ist vielen Zuschauern sicher noch in Erinnerung geblieben, als Rafi damals Theresia Fischers (33) Partner Stefan Kleiser (58) als "Kinderf***er" bezeichnet hatte. Anlass der geschmacklosen Beleidigung war der große Altersunterschied des Paars gewesen. Weiter unbeliebt machte sich der TV-Star, als er sich in einer anderen Szene über Tessa Bergmeiers (36) Engagement im Tierschutz lustig machte und so tat, als würde er mit einer imaginären Waffe auf Tiere schießen. Das Sommerhaus der Stars Sommerhaus-Gewinner empört: "Du hast oft gesagt, ich soll zu einer N*tte gehen" "Die Nummer war nicht nur daneben. Die war beispiellos, bodenlos", tadelt Moderatorin Olivia Jones (55).

Olivia Jones (55) hat mal wieder die richtigen Worte parat. © Joyn

Das große Promi-Büßen: Rafi Rachek erklärt Verhalten mit seiner Kindheit

Mit der provokanten Pizza-Aktion hatte sich der 35-Jährige keine Freunde gemacht. © Joyn Zwar entschuldigt Rafi sich immer wieder für sein ekliges Verhalten, doch wirkliche Reue sehe laut der Dragqueen anders aus. Auch beim "Promi-Büßen" provoziert der Influencer seine Mitstreiter wie beispielsweise mit der dreisten Pizza-Provokation Tage zuvor. "Woher kommt all die Wut, all der Hass und die Missgunst in dir?", will Olivia Jones Rafis Intention verstehen. Der Wahl-Kölner eröffnet, dass er eine traumatische Kindheit hatte. Vor vielen Jahren sei er mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Zudem habe sein Outing bei "Bachelor in Paradise" 2019 für Unruhe in seiner Familie gesorgt. "Meine Brüder sagten zu mir, ich sei eine Schande für die Familie und es wäre besser, wenn ich tot bin", erklärt Rafi unter Tränen. In aller Freundschaft "Das Ende einer Ära": In der Sachsenklinik stehen schwierige Veränderungen an Mit seiner Lebensgeschichte verdiene der gebürtige Syrer Respekt, so Olivia Jones. "Die tragische Heldengeschichte ist aber längst unter einem Berg von Wut und Hass verschüttet."

Die anderen Show-Teilnehmer schauen sich Rafis Runde der Schande an. © Joyn