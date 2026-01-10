Schlager-Star Michelle über ihre tragische Kindheit: "Wurde halb tot geschlagen"

Leipzig - Sie gilt als eine DER Größen im deutschen Schlager. Doch so glamourös und aufregend Michelles (53) Leben auch wirken mag, so dunkel war die Kindheit und Jugend der Sängerin. In der MDR-Talkshow " Riverboat " erzählt sie, warum genau dieser Weg für sie vorbestimmt war.

Freitagabend war Michelle (53) zu Gast in der Talkshow "Riverboat". © IMAGO / STAR-MEDIA

Michelle musste bereits früh lernen, sich durchzukämpfen. Von ihren Eltern kam sie in eine Pflegefamilie, lebte zwischenzeitlich auf der Straße. Dann kam ihr musikalischer Durchbruch.

Doch auch das Showbiz ist ein hartes Pflaster. Die Sängerin biss sich durch und kann nun mit Gewissheit sagen: "Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin."

Nicht selten war die Musik ihr Anker und das Schreiben von Songs ihre Therapie. Besonders tiefgründig wird es in dem Lied "Gespräch mit Gott", indem sie ihren Suizidversuch verarbeitet hat.

Michelle kämpfte sich zurück, bewies in ihrem Leben mehrfach eine außerordentliche Willensstärke und ist sich heute sicher: Das musste alles genau so kommen.

"Du kannst sagen, '[…] es ist alles so schrecklich, ich habe auf der Straße gelebt, ich wurde halb tot geschlagen, meine Mama war Alkoholikerin', alles ganz furchtbar, aber am Ende ist es mein Weg und der hat mich einfach zu dem gemacht", erzählt sie im Riverboat, während nicht nur die Zuschauer ihrer Geschichte gebannt lauschen.