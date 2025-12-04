Ekel-Job für Mehrfach-Fremdgeher: "Ich hör eure Kacke plumpsen"

Erzberg (Österreich) - Er hat mit Eva Benetatou (33) geschlafen und Emma Fernlund (24) geküsst . Seit Monaten bettelt Serkan Yavuz (32) deshalb um Verzeihung bei Noch-Ehefrau Samira (31) - jetzt hat er bitterlich geweint.

Serkan Yavuz (32) bittet um Verzeihung. © Joyn

Seine Seitensprünge habe er nicht begangen, "um einen Kracher zu machen", behauptet er bei "Das große Promi-Büßen".

Und er liefert auch eine Erklärung, warum er möglichst viel Geld verdienen möchte und daher in zahlreiche TV-Formate geht: seine Mutter, Samira und die beiden Töchter.

"Diese Frau hat mit Ach und Krach, verschissen noch mal mit nichts, geschafft, mir gute Werte mitzugeben", erzählt er über seine Mama. "Sie ackert und ackert, ich bin mit ihr Toiletten putzen gegangen, hab Scheiße von Kloschüsseln in Büroräumen weggekratzt, dass wir bisschen Geld verdienen."

Er habe Angst, dass seine Familie "vielleicht wieder zurückfallen auf einen Standard, dass ich meinen Kindern nichts bieten kann". Egal, was er macht, er versuche es gut zu machen, sagt er unter Tränen, "und ich schaff's nicht. Ich mach das nicht für mich, ich mach das eher für die", spricht er Samira und seine Töchter an.

Und hat für die Mutter seiner Kinder noch eine persönliche Ansprache parat: "Sollte es die Möglichkeit geben, dass du mir diese Tür noch mal öffnest: Ich werde dir der beste Ehemann der Welt und der beste Papa werden, die größte Stütze und immer für dich da sein. Es gibt nur noch dich für mich. Ich schwöre, ich mach alles wieder gut."