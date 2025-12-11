"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Hier kommt das Essen auf einer Achterbahn an den Tisch
Dresden - Tag 4 des Weihnachts-Specials von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden und Umgebung! Wie sehr kann das Restaurant "Schwerelos" überzeugen?
Mitten im Herzen der Landeshauptstadt, direkt am Hauptbahnhof, befindet sich das Erlebnisrestaurant - und der Name ist Programm.
Denn das Besondere am "Schwerelos": Die Gerichte werden über echte Achterbahnschienen direkt an den Tisch gebracht! Bestellt wird ganz modern über ein Tablet.
"Das Konzept ist eigentlich für jedes Alter da. Wir haben keine konkretisierte Zielgruppe, das können wir auch nicht. [...] Wir haben vom Säugling bis zum Rentner jeden dabei", so Gastronom Dennis Lebel (39).
Kulinarisch gibt es keine strenge Richtung - stattdessen orientiert man sich vor allem an regionalen und saisonalen Produkten.
Wie viele Punkte erreichte das "Schwerelos" in der ersten Runde?
Als die Mitstreiter eintrafen, überzeugte die Location sofort. Die sehr weihnachtliche Dekoration sorgte zusätzlich für Begeisterung.
Clemens Lutz (54, "Kobalt - Club Royal"), Olaf Kranz (46, "Schmidt's"), Isabel Widmann (33, "Almrausch") und Alessandro Horrion (36, "La Mia Mamma") wurden natürlich am besten Tisch platziert - denn dort drehen die Gerichte einen Looping, bevor sie dem Gast serviert werden.
Schnell wurden die ersten Vorspeisen aufgetischt - doch konnten sie überzeugen? Isabel jedenfalls war von ihrer "Tranche von der Entenbrust mit Wildkräutermix und Glühweinbirne" für 12,84 Euro sofort begeistert.
"Qualitativ war die Ente wirklich top, sie war butterzart, ist aber leider im Topf ein bisschen nachgegart", so die 33-Jährige. Denn serviert wurde alles in kleinen Töpfchen, damit während der Achterbahnfahrt nichts verschüttet wird.
Nur ein bisschen mehr Dressing hätte sie sich gewünscht. Auch die drei anderen waren von der Vorspeise überzeugt - umso verwunderlicher sind die gerade einmal 28 von 40 Punkten, die das "Schwerelos" in Runde eins erreichte.
Kann das "Schwerelos" beim Hauptgang und Dessert überzeugen?
Weiter ging es mit dem Hauptgang: Clemens entschied sich für "Tortellini mit Fjordlachs" für 18,81 Euro.
"Ich war total überrascht, als ich da aus dem Topf rausgeholt habe, was für eine große Portion da rauskam! Der Topf sieht irgendwie klein aus und dann füllst du dir den Teller so auf!", so der 54-Jährige.
Auch Alessandro und Olaf waren von ihren Gerichten überzeugt. Ein kleiner Kritikpunkt kam von Isabel: Sie hätte sich zu ihrem deftigen "Winterlichen Hirschgulasch mit Serviettenknödeln" für 19,89 Euro etwas Frisches wie etwa einen Beilagensalat gewünscht. Beim Dessert wurde es dann richtig festlich!
"Ich hab Weihnachten pur im Glas!", schwärmte die 33-Jährige von ihrem "Hausgemachtes Zimt-Parfait" für 8,81 Euro. Auch Olaf war von seiner Nachspeise überzeugt. Er gab an, sein "Spekulatius-Kirsch-Trifle" für 7,92 Euro habe Spaß gemacht zu essen und die Portionsgröße sei ideal gewesen.
Nachdem alle Gänge verzehrt waren, kam die Rechnung. Für ihren Abend im "Schwerelos" mussten die vier rund 213 Euro blechen - ein Preis, den alle als absolut fair empfanden.
Doch wie fiel das Endergebnis aus? Trotz nur kleiner Kritikpunkte und durchweg positiven Eindrücken erhielt Dennis am Ende lediglich 30 von möglichen 40 Punkten von seinen Konkurrenten. Damit landet er aktuell auf dem letzten Platz.
Die kompletten Folgen sind um 17.55 Uhr auf Kabel Eins zu sehen und danach kostenlos in der Joyn-Mediathek abrufbar.
Titelfoto: Montage: Stefan Häßler, Just Friends Productions GmbH