TV-Strafe eskaliert völlig: "Leck mich am Arsch, asoziale Bratze"

Erzberg (Österreich) - Eine eigentlich recht machbare Strafe bringt die Bewohner bei " Das große Promi-Büßen " an ihre Grenzen. Plötzlich eskaliert die Situation: Rafi Rachek (35) rastet komplett aus und beschimpft Mitbewohnerin Emma Fernlund (24) aufs Übelste.

Rafi Rachek (35) verliert komplett die Fassung. © Joyn

Weil sie in der Teamchallenge keine gute Figur gemacht haben, dürfen unter anderem Emma und Rafi nur noch auf Knien durchs Camp kriechen.

Doch während die eine ihre Strafe ohne großes Meckern hinnimmt, scheint sie für den anderen eine nicht machbare Herausforderung zu sein.

Rafi gibt auf und beginnt wieder zu laufen. Die Strafe folgt prompt und alle Pflegeprodukte müssen abgegeben werden.

Emma kann es nicht fassen. "Es ist einfach asozial, Junge, meine Knie tun auch weh", ärgert sie sich.

Zu viel für den Lebensgefährten von Sam Dylan. Binnen weniger Sekunden geht er hoch wie eine Rakete. "Halt einfach deinen Mund, ganz ehrlich. Leck mich am Arsch. Was denkst du, wer du bist?" faucht Rafi Emma an.

Auch wenn ihr Ärger in diesem Moment durchaus nachvollziehbar ist, scheint sie mit ihrer Konfrontation bei Rafi einen Nerv getroffen zu haben.

"Asoziale Bratze, ey, so kannst du mit deinem Scheiß-Ex-Freund reden, aber nicht mit mir", steigert er sich immer weiter in die Situation hinein - zielt damit auf ihr regelmäßig respektloses Verhalten gegenüber Umut Tekin (28) ab.

"Das ist ja auch der Grund, warum ich hier büße", stellt Emma unter Tränen klar.