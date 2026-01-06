"Manchmal hatten wir eine Woche keinen Kontakt": Auswanderin Janine über Ehe mit ihrem Mann

Kisaki/ Wittenberge - Vier Jahre hat Janine Hundt (46) in Tansania gelebt. Doch vor mehr als einem Jahr zerplatzte der Auswanderer-Traum. Hauptgrund: Eine schwere Ehekrise mit ihrem Mann Attu Mwambona (37). Das Team von " Goodbye Deutschland " hat die gebürtige Brandenburgerin nach einiger Zeit wieder besucht. Wie geht es ihr mit Töchterchen Inaya (2)?

Janine Hundt (46) besucht ihren Mann Attu (37) regelmäßig in Tansania. © Screenshot/RTL+

Seit einiger Zeit wohnt Janine mit ihrer Tochter in ihrer alten Heimat Wittenberge - ohne ihren Mann. "Ich habe hier auch echt gelitten. Ich habe viel geweint. Manchmal hatten wir eine Woche keinen Kontakt", erinnert sich die gelernte Fahrdienstleiterin in einer aktuellen Folge.

Weil Attu sich plötzlich distanzierte und regelmäßig Alkohol trank, zog Janine die Reißleine und kehrte ihrer Wahlheimat den Rücken. Seitdem führt das Ehepaar eine Fernbeziehung. Doch mittlerweile hat sich das Verhältnis der beiden entspannt. Die Auswanderin vermutet, dass die kleine Inaya der Grund für Attus plötzlicher Sinneswandel sein könnte.

Obwohl die Beziehung nun besser läuft, ist die Situation für die Familie nicht zufriedenstellend. Eine Rückkehr nach Tansania kommt für Janine vorerst nicht infrage, denn ihre Tochter hat einen Gendefekt und einen Herzfehler.

Deshalb will die 46-Jährige, dass ihr Mann für längere Zeit nach Deutschland kommt.