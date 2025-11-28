Bittere Schlappe am Finaltag: Magdalenas Menü fehlt es an Raffinesse
Bonn - Finale bei "Das perfekte Dinner" in Bonn! Am Freitag verwöhnt Magdalena (32) ihre Gäste mit einem Menü, mit dem sie die Runde auf eine "Reise durch ihre Welt" mitnimmt. Für den Sieg reicht die Koch-Leistung der Bornheimerin aber nicht - ganz im Gegenteil.
Obwohl Magdalena am Herd alles gibt und ihre Speisen insgesamt auch recht gut bei der Bonner Konkurrenz ankommen, kassiert die 32-Jährige am Ende lediglich 29 Punkte und belegt damit den undankbaren letzten Platz.
Dabei wollte sie das unbedingt vermeiden, wie sie am Morgen noch erklärt hatte. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will Letzte werden", hatte die gebürtige Polin offenbart, nimmt die Schlappe letztlich aber sportlich und freut sich für die Siegerin der Woche, Konkurrentin Clara (29).
Die erkochte sich am Mittwoch nämlich stolze 37 Punkte und hat damit nicht nur das Krönchen der Bonner Runde auf, sondern heimst zudem das Preisgeld von 3000 Euro ein.
Dass Magdalena mit ihrem Menü leider nicht "Das perfekte Dinner" gezaubert hat, ahnt die 32-Jährige bereits, als sie für ihre Gäste am Herd schwitzt. "Es hätte hier und da noch ein bisschen Raffinesse gebraucht", zeigt sie sich selbstkritisch, beeindruckt ihre Mitstreiter aber dennoch, insbesondere mit ihrer Nachspeise!
Das perfekte Dinner: Mit ihrer ungewöhnlichen Nachspeise sorgt Magdalena für Begeisterung
Magdalena serviert zum Abschluss nämlich eine Schokoladen-Trüffel-Tarte mit Orangen-Soße - eine exotische Kombination, die bei ihren Gästen angesichts der Komposition von Schoki und Edelpilz erst Skepsis, dann aber Begeisterung hervorruft. Keiner der Anwesenden hat eine solche Kreation schon einmal verspeist - nicht nur für Clara ist die Nachspeise glatt das Highlight des Menüs.
Auch die Hauptspeise - Rinderfilet mit einem Kartoffel-Türmchen und Rotwein-Soße - gelingt der Bornheimerin und scheint zu schmecken, es fehlt den Gästen jedoch an Würze. Die Vorspeise - polnische Tapas - sorgen angesichts des "Mayo-Salats" eher für gemischte Gefühle.
Doch wie heißt es so schön? Dabei sein ist alles! Das denken sich wohl auch die übrigen Kandidaten, von denen Tobi (36) mit 32 Punkten den zweiten Platz belegt, Lili (20) mit 31 Punkten in der goldenen Mitte liegt und Armin (61) sich mit 30 Punkten den vorletzten Platz sichert. Insgesamt eine starke kulinarische Woche!
Die finale Folge von "Das perfekte Dinner" aus Bonn (und Umgebung) seht Ihr am heutigen Freitagabend ab 19 Uhr auf VOX. Alle fünf Folgen der Kochshow aus dieser Woche gibt es zudem auf RTL+ im Stream.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+