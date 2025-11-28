Bittere Schlappe am Finaltag: Magdalenas Menü fehlt es an Raffinesse

Bonn - Finale bei " Das perfekte Dinner " in Bonn! Am Freitag verwöhnt Magdalena (32) ihre Gäste mit einem Menü, mit dem sie die Runde auf eine "Reise durch ihre Welt" mitnimmt . Für den Sieg reicht die Koch-Leistung der Bornheimerin aber nicht - ganz im Gegenteil.

Magdalena (32) landet am Freitag trotz solider Koch-Leistung auf dem letzten Platz, nimmt die Schlappe aber sportlich. © Screenshot/RTL+

Obwohl Magdalena am Herd alles gibt und ihre Speisen insgesamt auch recht gut bei der Bonner Konkurrenz ankommen, kassiert die 32-Jährige am Ende lediglich 29 Punkte und belegt damit den undankbaren letzten Platz.

Dabei wollte sie das unbedingt vermeiden, wie sie am Morgen noch erklärt hatte. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will Letzte werden", hatte die gebürtige Polin offenbart, nimmt die Schlappe letztlich aber sportlich und freut sich für die Siegerin der Woche, Konkurrentin Clara (29).

Die erkochte sich am Mittwoch nämlich stolze 37 Punkte und hat damit nicht nur das Krönchen der Bonner Runde auf, sondern heimst zudem das Preisgeld von 3000 Euro ein.

Dass Magdalena mit ihrem Menü leider nicht "Das perfekte Dinner" gezaubert hat, ahnt die 32-Jährige bereits, als sie für ihre Gäste am Herd schwitzt. "Es hätte hier und da noch ein bisschen Raffinesse gebraucht", zeigt sie sich selbstkritisch, beeindruckt ihre Mitstreiter aber dennoch, insbesondere mit ihrer Nachspeise!