"Das Perfekte Dinner": David, "der arme Kerl", kommt gewaltig ins Schwitzen
Bonn - Tag 2 der Männer-Woche beim "Perfekten Dinner" in Bonn (NRW) mit David (35) am Herd. Der smarte Verkäufer aus einem großen Tech-Unternehmen hat sich viel vorgenommen. Nur blöd: Die Aufregung zieht ihm ordentlich die Schuhe aus.
Dass David schon am Abend zuvor nervös ist, bleibt nicht unbemerkt. Kandidat Thomas (29) erinnert sich: "Boah, der David war gestern im Taxi noch so nervös auf der Heimfahrt. Der arme Kerl, der hat mir richtig leid getan."
Und vielleicht ist genau das der Grund, warum Davids Zeitmanagement am Tag der Tage so gar nicht rundlaufen will.
Während die Vorspeise noch halbwegs läuft, beginnt später das große Warten. Am Tisch wird die Stimmung langsam unruhig. "Der Hunger ist da", bemerkt Max (30) beiläufig.
Erst um 21.21 Uhr landet dann endlich der Hauptgang auf dem Tisch: Lamm-Rind-Ragout mit selbst gemachten Tagliatelle und Parmesan-Schaum.
Zu allem Übel läuft für David auch beim Dessert nicht alles rund. Sein selbst gemachtes Eis ist zu flüssig geworden, also muss Ersatz aus der Tiefkühltruhe her. On top lässt sich der 35-Jährige auch hier wieder ordentlich Zeit beim Anrichten.
Trotz Chaos am Herd: Davids Dessert wird zum späten Triumph
David merkt: Sein Zeitmanagement beim Kochen war besser geplant als umgesetzt. "Zu meinem Timing würde ich sagen, dass ich hinter der Zeit liege. Es gab tatsächlich so ein paar technische Schwierigkeiten", gibt er ehrlich zu.
Doch gegen 22.40 Uhr steht dann auch endlich die Nachspeise: mallorquinische Mandeltorte, salted-Karamell-Crumble, Zitronen-Sorbet und Blaubeer-Gelee.
Der Aufwand lohnt sich. Marc (28) feiert das Dessert: "Sieht wirklich mega aus!" Auch Thomas ist begeistert – vor allem von der glutenfreien Umsetzung: "Das war Spitzenklasse."
Einziger Kritikpunkt von Marc an dem gesamten Menü: "Die mediterrane Reise habe ich jetzt nicht ganz gefühlt."
Bei der Punktevergabe gibt es dann aber trotzdem richtig Applaus: Zweimal 10 Punkte, einmal 8 und einmal 7 – macht 35 Punkte. Damit schiebt sich David hauchdünn, vor Tag-1-Kandidat Niklas, auf den zunächst ersten Platz.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Davids Menü wird am Dienstagabend ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+