"Das Perfekte Dinner": David, "der arme Kerl", kommt gewaltig ins Schwitzen

Bonn - Tag 2 der Männer-Woche beim " Perfekten Dinner " in Bonn ( NRW ) mit David (35) am Herd. Der smarte Verkäufer aus einem großen Tech-Unternehmen hat sich viel vorgenommen. Nur blöd: Die Aufregung zieht ihm ordentlich die Schuhe aus.

David (35) möchte seine Gäste am Dienstag mit einem mediterranen Menü beeindrucken. © Screenshot/RTL+

Dass David schon am Abend zuvor nervös ist, bleibt nicht unbemerkt. Kandidat Thomas (29) erinnert sich: "Boah, der David war gestern im Taxi noch so nervös auf der Heimfahrt. Der arme Kerl, der hat mir richtig leid getan."

Und vielleicht ist genau das der Grund, warum Davids Zeitmanagement am Tag der Tage so gar nicht rundlaufen will.

Während die Vorspeise noch halbwegs läuft, beginnt später das große Warten. Am Tisch wird die Stimmung langsam unruhig. "Der Hunger ist da", bemerkt Max (30) beiläufig.

Erst um 21.21 Uhr landet dann endlich der Hauptgang auf dem Tisch: Lamm-Rind-Ragout mit selbst gemachten Tagliatelle und Parmesan-Schaum.



Zu allem Übel läuft für David auch beim Dessert nicht alles rund. Sein selbst gemachtes Eis ist zu flüssig geworden, also muss Ersatz aus der Tiefkühltruhe her. On top lässt sich der 35-Jährige auch hier wieder ordentlich Zeit beim Anrichten.