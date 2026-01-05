"Das perfekte Dinner": Kandidatin Kira geht zum Auftakt großes Risiko ein

Hannover - Tag eins bei " Das perfekte Dinner " (VOX) in der niedersächsischen Landeshauptstadt! Als einzige Frau in der Hannover-Runde setzt Kandidatin Kira (31) am Montag bei ihrem Menü auf das Motto "mediterran".

Kandidatin Kira (31) geht bei "Das perfekte Dinner" in Hannover an Tag eins ein Risiko bei ihrer Vorspeise ein. © Screenshot/RTL+

Als Vorspeise steht dabei Wassermelonen-Gazpacho und Focaccia auf dem Speiseplan. Doch das Gericht ist alles andere als simpel zuzubereiten. "Du traust dich was", so der Sprecher der VOX-Sendung zu der 31-Jährigen, als diese gerade die Wassermelone in ihrer Küche zur Vorbereitung schält. Gazpacho, eine Art kalte Suppe, ist eben nicht jedermanns Geschmack.

"Eine kalte Suppe ist definitiv was Besonderes", zeigt sich die gebürtige Hannoveranerin einsichtig. Hinzu kommt, dass nicht nur die Zubereitung anspruchsvoll ist, sondern noch ein weiteres Risiko mit dem Gericht einhergeht.

"Sie steht und fällt schon mit der Melonen-Qualität", so der Sprecher weiter und bezieht sich damit auf die kalte Suppe. "Wassermelone ist immer ein großes Risiko. Aber sie sieht tatsächlich gut aus und ich hoffe, sie gibt auch schön Aroma ab", erklärt Kira, während sie die geschnittenen Melonenwürfel in eine größere Schale umfüllt.

Was die anderen Kandidaten von der kalten Suppe erwarten? "Also Gazpacho habe ich tatsächlich noch nie selbst gemacht. Muss aber auch sagen, immer wenn ich es mal probiert habe, bin ich ein bisschen reingefallen. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass es heute richtig gut wird", so Freitags-Kandidat Sascha (48).