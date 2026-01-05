"Das perfekte Dinner": Kandidatin Kira geht zum Auftakt großes Risiko ein
Hannover - Tag eins bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in der niedersächsischen Landeshauptstadt! Als einzige Frau in der Hannover-Runde setzt Kandidatin Kira (31) am Montag bei ihrem Menü auf das Motto "mediterran".
Als Vorspeise steht dabei Wassermelonen-Gazpacho und Focaccia auf dem Speiseplan. Doch das Gericht ist alles andere als simpel zuzubereiten. "Du traust dich was", so der Sprecher der VOX-Sendung zu der 31-Jährigen, als diese gerade die Wassermelone in ihrer Küche zur Vorbereitung schält. Gazpacho, eine Art kalte Suppe, ist eben nicht jedermanns Geschmack.
"Eine kalte Suppe ist definitiv was Besonderes", zeigt sich die gebürtige Hannoveranerin einsichtig. Hinzu kommt, dass nicht nur die Zubereitung anspruchsvoll ist, sondern noch ein weiteres Risiko mit dem Gericht einhergeht.
"Sie steht und fällt schon mit der Melonen-Qualität", so der Sprecher weiter und bezieht sich damit auf die kalte Suppe. "Wassermelone ist immer ein großes Risiko. Aber sie sieht tatsächlich gut aus und ich hoffe, sie gibt auch schön Aroma ab", erklärt Kira, während sie die geschnittenen Melonenwürfel in eine größere Schale umfüllt.
Was die anderen Kandidaten von der kalten Suppe erwarten? "Also Gazpacho habe ich tatsächlich noch nie selbst gemacht. Muss aber auch sagen, immer wenn ich es mal probiert habe, bin ich ein bisschen reingefallen. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass es heute richtig gut wird", so Freitags-Kandidat Sascha (48).
"Das perfekte Dinner": Kandidatin Kira lernte ihre Freundin auf kuriose Weise kennen
Die Vorbereitungen fürs Dinner am Abend trifft Kira hauptsächlich allein. Doch am Nachmittag schaut Freundin Christin (31) für eine kurze Umarmung und den Abwasch vorbei. Befreundet sind die beiden erst seit zwei Jahren.
Ihre Kennenlern-Geschichte ist kurios: "Es gibt so eine App wie Tinder für Hunde", erinnert sich Kira an ihr erstes Treffen. Sowohl die 31-Jährige als auch Freundin Christina sind stolze Hundebesitzerinnen.
"Und darüber haben wir uns kennengelernt, weil wir so einen Welpentreff gemacht haben. Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt - nicht nur für die Hunde", erklärt die Gastgeberin kichernd.
Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, geht es schließlich ans Probieren. "Das ist eine geile Kombi", so Kandidat Frank (50) zum Wassermelonen-Gazpacho. Auch Konkurrent Andreas (56) stimmt dem zu. Die Melonen-Qualität hat also überzeugt.
Auch Kira scheint mit ihrer Leistung zufrieden. Nachdem alle gegessen haben, zieht die 31-Jährige ein Fazit für den ersten Abend: "Ich selbst würde mir sieben bis acht Punkte geben." Wie das die anderen Kandidaten sehen? Tag eins endet für Kira mit 31 Punkten.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Kiras Menü wird am Montagabend ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Screenshot/RTL+