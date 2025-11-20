"Das perfekte Dinner": Volkers Gäste müssen hungern
Kronberg im Taunus - In der Donnerstags-Folge von "Das perfekte Dinner" (VOX) zeigt der 59-jährige Volker seine Kochkünste, doch der gelernte Werkzeugmacher ist laut eigener Aussage ein Perfektionist - und das hat Konsequenzen!
Schon bei der Zubereitung der Vorspeise - Saibling, gebeizt und als Tatar - lässt sich der Kandidat aus Kronberg im Taunus unweit von Frankfurt am Main nicht aus der Ruhe bringen.
"Der Perfektionismus, der braucht halt Zeit", gibt der 59-Jährige unumwunden zu, betont aber auch, dass das kulinarische Erlebnis seiner Gäste dafür sorgen werde, dass keiner mehr nach Zeit frage.
Bei der Hauptspeise - Hirschfilet an Zuckerschoten, Kartoffelrösti und einer Sauce aus Esskastanien - führt der Perfektionismus des Gastgebers jedoch zu einer längeren Wartezeit seiner Mit-Kandidaten.
"Der Volker braucht lange", wundert sich etwa die 49-jährige Universitätsdozentin Kinga. Gleichzeitig läuft ihr aber das Wasser im Mund zusammen: "Das riecht schon so gut!"
André (30), der Gastgeber der ersten Folge in dieser Woche, bemerkt spitz über Volker: "Ein Stündchen ist er jetzt schon unterwegs." Der 61-jährige Andi intoniert sogar demonstrativ das bekannte Kinderlied: "Wir haben Hunger, Hunger, Hunger."
Volkers Hauptgang bei "Das perfekte Dinner" begeistert die Gäste
Doch die Ankündigung des 59-jährigen Gastgebers bei der Zubereitung der Vorspeise bewahrheitet sich: Seine Gäste sind von dem Geschmackserlebnis des Hauptgangs begeistert. Über die Wartezeit spricht niemand mehr.
Das Dessert - Mohn-Quark-Mousse und Feigen - findet bei Kinga, André und Andi jedoch nicht ganz so viel Befall. Bei der abschließenden Wertung erhält Volker zweimal 9 und einmal 7 Punkte. Die so zusammengekommenen 25 Zähler sind jedoch nicht die abschließende Punktzahl.
Die 57-jährige Kandidatin Carola fehlte wegen einer Erkältung bei der Aufzeichnung der Donnerstags-Folge. Sie soll aber in der Freitags-Folge nach einer Verkostung ebenfalls ihre Punkte für den 59-Jährigen vergeben.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Volkers Menü wird am Donnerstagabend ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Screenshot/RTL+