"Das perfekte Dinner": Volkers Gäste müssen hungern

Kronberg im Taunus - In der Donnerstags-Folge von " Das perfekte Dinner " (VOX) zeigt der 59-jährige Volker seine Kochkünste, doch der gelernte Werkzeugmacher ist laut eigener Aussage ein Perfektionist - und das hat Konsequenzen!

Bei "Das perfekte Dinner" am Donnerstag braucht Kandidat Volker (59) ziemlich lange für die Zubereitung seines Hauptgangs. © Screenshot/RTL+

Schon bei der Zubereitung der Vorspeise - Saibling, gebeizt und als Tatar - lässt sich der Kandidat aus Kronberg im Taunus unweit von Frankfurt am Main nicht aus der Ruhe bringen.

"Der Perfektionismus, der braucht halt Zeit", gibt der 59-Jährige unumwunden zu, betont aber auch, dass das kulinarische Erlebnis seiner Gäste dafür sorgen werde, dass keiner mehr nach Zeit frage.

Bei der Hauptspeise - Hirschfilet an Zuckerschoten, Kartoffelrösti und einer Sauce aus Esskastanien - führt der Perfektionismus des Gastgebers jedoch zu einer längeren Wartezeit seiner Mit-Kandidaten.

"Der Volker braucht lange", wundert sich etwa die 49-jährige Universitätsdozentin Kinga. Gleichzeitig läuft ihr aber das Wasser im Mund zusammen: "Das riecht schon so gut!"

André (30), der Gastgeber der ersten Folge in dieser Woche, bemerkt spitz über Volker: "Ein Stündchen ist er jetzt schon unterwegs." Der 61-jährige Andi intoniert sogar demonstrativ das bekannte Kinderlied: "Wir haben Hunger, Hunger, Hunger."