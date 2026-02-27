"Das perfekte Dinner": Als Katrin von ihrem Liebesleben erzählt, wird es tränenreich
Hamburg - Finaltag in der Hansestadt! Am Freitag begrüßt Hamburgerin Katrin (39) ihre Gäste bei "Das perfekte Dinner" in Eppendorf. Doch direkt zu Beginn wird klar: Dieser Tag wird emotional.
Das Motto ihres Menüs: "Dinge, die bleiben". So ist jedes Gericht an einen schönen Moment angelehnt, der ihr in ihrem Leben in Erinnerung geblieben ist. Einige dieser Momente habe sie auch mit ihrem Partner Ole (42) erlebt, der gleichzeitig ihre Schnibbelhilfe ist.
Als die 39-Jährige ihren Liebsten in der Küche bei den Vorbereitungen begrüßt, fließen allerdings direkt die Tränen. Zu groß seien der Druck und der Stress für ihr perfektes Dinner am Abend. Eine Umarmung und vor allem emotionaler Support von ihrem Partner sollen da helfen. Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen.
"Ole ist einfach schön, von innen und von außen. Da habe ich echt Glück mit ihm gehabt", erklärt die Café-Besitzerin unter Tränen weiter. "Ich bin einfach schon auch eine sehr emotionale Person."
Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar. Kennengelernt haben sie sich online. "Erst dachte ich, er ist ein Scam und habe erst einmal nicht mehr geantwortet." Als sich Katrin dann schließlich doch noch einmal bei dem 42-Jährigen meldete, funkte es.
Doch nicht nur beim Thema Ole wird Katrin emotional. In der Vorbereitung des Hauptgerichts fließen bei der 39-Jährigen erneut Tränen. Zu groß ist die Sorge, dass ihr Dinner nicht perfekt wird.
"Das perfekte Dinner" in Hamburg: Diese Kandidatin holt den Sieg nach Hause
Und auch als ihre Gäste schließlich eintrudeln, bleibt die Anspannung bestehen. Als Katrin sich zwischen den Gängen in die Küche zurückzieht, um die nächste Speise anzurichten, kullern erneut Tränen.
Diesmal ist es nicht Ole, der ihr zur Seite steht, sondern Kandidatin Elli (45). "Ich habe das voll unterschätzt, was das stressmäßig mit mir macht. Ich dachte, ich bin so voll cool, aber bin ich nicht", gesteht Katrin, während Elli ihr ermutigende Worte mitgibt.
Doch am Ende zahlt sich der ganze Stress aus. Mit 37 Punkten gewinnt die 39-Jährige doch tatsächlich "Das perfekte Dinner" in Hamburg! Und sie wäre nicht Katrin, wenn nicht am Ende des Abends auch noch einmal Tränen fließen würden – diesmal allerdings vor Freude.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Katrins Menü wird am Freitagabend ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Screenshot/RTL+