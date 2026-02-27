"Das perfekte Dinner": Als Katrin von ihrem Liebesleben erzählt, wird es tränenreich

Hamburg - Finaltag in der Hansestadt! Am Freitag begrüßt Hamburgerin Katrin (39) ihre Gäste bei " Das perfekte Dinner " in Eppendorf. Doch direkt zu Beginn wird klar: Dieser Tag wird emotional.

Am Finaltag von "Das perfekte Dinner" wird es bei Katrin (39) in Bezug auf ihren Freund Ole (42) emotional. © Screenshot/RTL+

Das Motto ihres Menüs: "Dinge, die bleiben". So ist jedes Gericht an einen schönen Moment angelehnt, der ihr in ihrem Leben in Erinnerung geblieben ist. Einige dieser Momente habe sie auch mit ihrem Partner Ole (42) erlebt, der gleichzeitig ihre Schnibbelhilfe ist.

Als die 39-Jährige ihren Liebsten in der Küche bei den Vorbereitungen begrüßt, fließen allerdings direkt die Tränen. Zu groß seien der Druck und der Stress für ihr perfektes Dinner am Abend. Eine Umarmung und vor allem emotionaler Support von ihrem Partner sollen da helfen. Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen.

"Ole ist einfach schön, von innen und von außen. Da habe ich echt Glück mit ihm gehabt", erklärt die Café-Besitzerin unter Tränen weiter. "Ich bin einfach schon auch eine sehr emotionale Person."

Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar. Kennengelernt haben sie sich online. "Erst dachte ich, er ist ein Scam und habe erst einmal nicht mehr geantwortet." Als sich Katrin dann schließlich doch noch einmal bei dem 42-Jährigen meldete, funkte es.

Doch nicht nur beim Thema Ole wird Katrin emotional. In der Vorbereitung des Hauptgerichts fließen bei der 39-Jährigen erneut Tränen. Zu groß ist die Sorge, dass ihr Dinner nicht perfekt wird.