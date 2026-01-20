Das perfekte Dinner: Petra zaubert Apfel-Kreationen, doch etwas fehlt
Odenwald - Vorspeise, Hauptgang und Dessert stehen ganz im Zeichen des Apfels, wenn Kandidatin Petra (66) bei "Das perfekte Dinner" zu Tisch bittet. Ihre Mit-Kandidaten kann sie damit durchaus beeindrucken, doch nur einer von ihnen lässt sich am Ende zur Bestnote hinreißen.
Die beliebte Kochshow ist in dieser Woche in Südhessen unterwegs. In der Dienstags-Folge fungiert Frisörin Petra aus der Odenwald-Gemeinde Mühltal als Gastgeberin.
Ihr komplettes Menü kreist um die Äpfel, die ihr Ehemann Uwe (62) zu Beginn der Folge von einem Baum im Garten des Nachbarn pflückt.
Daraus zaubert die 66-Jährige ein Rindertatar mit Apfel, Petersilie-Pesto und Apfel-Meerrettich, geschmortes Rinderfilet im Apfel-Jus sowie als Nachspeise Apfel-Crumble mit selbstgemachtem Apfeleis.
Bevor ihre Gäste eintreffen, erklärt Petra, dass ihr ein Sieg bei "Das perfekte Dinner" nicht wichtig sei, sehr wohl aber "eine faire Bewertung" ihrer Kochkünste - diese erhält sie auch von ihren Mit-Kandidaten.
Susanne und Turina fehlt "Würze" bei Petras Menü
Schon nach dem Tatar entpuppt sich der 28-jährige Max als großer Fan von Petras Küchenkunst: "Ich war begeistert von der Vorspeise." Auch Susanne (39) und Markus (36) sind voll des Lobes.
Beim Hauptgang kommt jedoch erste Kritik auf. Die 35-jährige Turina bemängelt, dass das Fleisch "ein Ticken zu trocken" gewesen sei.
Bei der abschließenden Bewertung von Petras Menü zeigt sich dann, dass trotz verschiedener spontaner Lob-Bekundungen bei Tisch nicht alles für die Gäste perfekt war. Susanne und Turina bemängeln beide, dass insgesamt "Würze" gefehlt habe.
Nur der 28-jährige Max bleibt voll des Lobes. Entsprechend bezeichnet er das Apfel-Menü auch als "perfektes" Dinner und vergibt 10 Punkte. Markus und Susanne vergeben jeweils 9 Punkte, Turina 8.
Petra kommt somit insgesamt auf 36 Punkte und liegt vor Markus, der in der Montags-Folge 35 Punkte erreichte.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Petra als Gastgeberin wird am Dienstag ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle Folgen der Kochshow dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Screenshot/RTL+