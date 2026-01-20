Das perfekte Dinner: Petra zaubert Apfel-Kreationen, doch etwas fehlt

In der Dienstags-Folge von Das perfekte Dinner bewirtet Petra ihre Mit-Kandidaten mit Apfel-Kreationen, doch etwas fehlt in dem Menü der 66-Jährigen.

Von Florian Gürtler

Odenwald - Vorspeise, Hauptgang und Dessert stehen ganz im Zeichen des Apfels, wenn Kandidatin Petra (66) bei "Das perfekte Dinner" zu Tisch bittet. Ihre Mit-Kandidaten kann sie damit durchaus beeindrucken, doch nur einer von ihnen lässt sich am Ende zur Bestnote hinreißen.

Kandidatin Petra (66) ist nicht unbedingt auf einen Sieg aus, wünscht sich aber eine faire Bewertung ihres Menüs. © Screenshot/RTL+ Die beliebte Kochshow ist in dieser Woche in Südhessen unterwegs. In der Dienstags-Folge fungiert Frisörin Petra aus der Odenwald-Gemeinde Mühltal als Gastgeberin. Ihr komplettes Menü kreist um die Äpfel, die ihr Ehemann Uwe (62) zu Beginn der Folge von einem Baum im Garten des Nachbarn pflückt. Daraus zaubert die 66-Jährige ein Rindertatar mit Apfel, Petersilie-Pesto und Apfel-Meerrettich, geschmortes Rinderfilet im Apfel-Jus sowie als Nachspeise Apfel-Crumble mit selbstgemachtem Apfeleis. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Volkers Gäste müssen hungern Bevor ihre Gäste eintreffen, erklärt Petra, dass ihr ein Sieg bei "Das perfekte Dinner" nicht wichtig sei, sehr wohl aber "eine faire Bewertung" ihrer Kochkünste - diese erhält sie auch von ihren Mit-Kandidaten.

Susanne und Turina fehlt "Würze" bei Petras Menü