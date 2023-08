"Das perfekte Dinner": Kandidat Sebastian erlebt "Blackout"! So wird er gerettet

"Das perfekte Dinner" aus Frankfurt am Main: In der dritten Folge lud Kandidat Sebastian zu sich nach Hause ein, doch er hatte einen Blackout beim Kochen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Dramatische Minuten bei "Das perfekte Dinner": In der am gestrigen Mittwochabend ausgestrahlten dritten Folge der Frankfurt-Episoden entfaltete Kandidat Sebastian alias "Seb" (44) sein Koch-Talent, doch eine düstere Prophezeiung von Mit-Kandidatin Jana (44) sollte sich erfüllen.

"Das perfekte Dinner": In der dritten Frankfurt-Folge kochte Kandidat Sebastian alias "Seb" (44) - und er war aufgeregt, als er mit der Zubereitung seines Menüs begann. © Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox Der gelernte Banker lud seine drei Mit-Kandidatinnen sowie den 37-jährigen Hotelfachmann Sven zu sich nach Hause in die Brüder-Grimm-Stadt Hanau östlich von Frankfurt am Main ein. Vor dem Eintreffen seiner Gäste gab der 44-Jährige offen zu, dass er aufgeregt sei. Ebenso verriet Sebastian, dass er das Kochen als Hobby und Leidenschaft erst während der Coronavirus-Pandemie für sich entdeckt habe, als er im Homeoffice arbeitete. Seinem Menü gab er die Überschrift "Ohne Schnick und ohne Schnack", doch ganz so einfach wie gedacht lief das Kochen für den Banker nicht ab. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Fieser Klassiker kostete Kandidatin den Sieg Die 44-jährige Jana, die in der am Montag ausgestrahlten ersten Frankfurt-Folge ihr Koch- und Grill-Talent unter Beweis gestellt hatte, mutmaßte schon im Vorfeld, dass Seb als Hauptgang Rinderfilet mit Reis servieren würde und gab zu bedenken, dass Probleme auftreten könnten, wenn der Reis als Risotto zubereitet würde. Ihre Begründung: Rinderfilet müsse auf den Punkt zubereitet und serviert werden, während das aufwendige Anrühren von Risotto diese Zeitplanung durchkreuzen könnte - ihre Bedenken sollten sich bewahrheiten! Zunächst jedoch servierte der Hanauer seine Vorspeise: Mascarpone-Spargel-Suppe mit Garnelen und selbst gemachtem französischen Baguette. Damit konnte Seb schon einigen Eindruck bei seinen Gästen schinden - sie waren begeistert.

"Das perfekte Dinner": Kandidat Sebastian bekommt Probleme mit dem Rinderfilet

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Frankfurt-Folgen von "Das perfekte Dinner" sitzen in der dritten Episode am Tisch (v. l. n. r.): Sven (37), Martina (28), Sebastian (44), Jana (44) und Melanie (47). © Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox Beim Zubereiten der Hauptspeise - argentinisches Rinderfilet mit Safran-Risotto, Rotwein-Jus und Möhren - stellten sich dann jedoch genau die Schwierigkeiten ein, auf die Jana zuvor hingewiesen hatte.

"Was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass das Fleisch schon so schnell fertig ist", sagte Sebastian in die Kamera und entschloss sich dann zu einem drastischen Schritt. Er ging an den Tisch zu seinen Gästen und bat Jana mit den Worten "Du bist doch die Fleischexpertin?" um Hilfe. Er habe einen "Blackout". Das perfekte Dinner "Das Perfekte Dinner": Wird das Kunst-Menü zum Flop? "Entweder es schmeckt, oder es schmeckt nicht" Die 44-Jährige kam ihrem Mit-Kandidaten tatsächlich zu Hilfe und gab ihm Tipps, wie er das Fleisch behandeln könne, während das Risotto zu Ende kochte. Auch die 28-jährige Kandidatin Martina, Sven und die 47-jährige Kandidatin Melanie alias "Mel" hatten keinerlei Einwände, dass Sebastian sich Hilfe holte. Mel meinte sogar: "Zuzugeben, ich kann gerade nicht, irgendwas stimmt hier nicht, finde ich genial." Sebastians Hauptgang wurde ein Erfolg und fand bei seinen Gästen sehr viel Lob. Sven bezeichnete diesen Teil des Menüs hinterher etwa als "großes Kino".

Kandidatin Mel: "War es das perfekte Dinner? Fast"