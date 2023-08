"Das perfekte Dinner"-Finale: Salziges Problem auf und am Tisch trübt Stimmung

Frankfurt am Main/Langen - Finaleee oho! Zum Wochenabschluss der Frankfurter Ausgabe von "Das perfekte Dinner" durfte am Freitag schließlich auch Hobbyköchin Melanie (47) in den TV-Wettbewerb eingreifen. Eine Konkurrentin fiel dabei mit teilweise kurioser Kritik auf.

Die Kandidaten der Frankfurt-Folgen von "Das perfekte Dinner" sitzen bei der Final-Show am Tisch (v.l.n.r.): Jana (44), Sebastian (44), Melanie (47), Sven (37) und Martina (28). © Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox

Und schon ging es im Anschluss los mit dem Vorspeisen-Dreierlei - und leider auch mit einer bereits bekannten Kritik-Kandidatin.

Bei der lange eingekochte Linsensuppe schmeckte Mitstreiterin Jana (44) nämlich komischerweise keine Linsen. Für sie war bei dem Linsen-Espresso eher der rauchige Speck dominant. Ansonsten kam der erste Gang des Finaltags jedoch super unter den Hobbyköchen an.

Was Melanie während des Abschmeckens ihrer Speisen allerdings immer wieder auffiel, war, dass überall ein wenig Salz fehlte - was auch der Kulinarik-Gruppe das ein oder andere Mal fad aufstieß.

Beim Hauptgericht hatte Nörglerin Jana dann erneut zu meckern, bevor das Essen überhaupt auf dem Tisch landete. Für die sogenannte Sous-vide Zubereitungsart des Rindfleisches hat sie nur wenig übrig, wie sich herausstellte: "Das ist die 100-Prozent Nummer sichere Variante. Da guckst du auf ne Liste, machst es zwei Grad vor Kerntemperatur raus und rein in den Beefer - eine Sache von quick and dirty." Für sie hat dies wohl nichts mit Kochkünsten zu tun, aber das bleibt am Ende zum Glück ja dem Auge des Betrachters überlassen - So sieht es auch Zahnpasta-Sammler Seb (44)!

Geschmacklich konnte das medium-rare Rinderfilet letztlich alle Teilnehmer überzeugen. Die andauernden Spitzen von Jana, die auch bei den Kartoffelgratin-Röschen auffällig oft und mit Nachdruck Salz verlangte, trübten jedoch sichtlich immer mal wieder die ansonsten ausgelassene Stimmung.