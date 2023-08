11.08.2023 08:20 1.253 "Das perfekte Dinner": Schock bei der Punktevergabe und eine Dauer-Nörglerin!

In der vierten Folge von "Das perfekte Dinner" in Frankfurt war Kandidatin Martina an der Reihe. Ein Mitstreiter schockierte mit seiner Punktevergabe.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - In der vierten Folge der Frankfurter Ausgabe von "Das perfekte Dinner" war Koch-Kandidatin Martina (28) an der Reihe. Ein Mitstreiter schockierte das TV-Publikum mit einer extrem niedrigen sowie unverständlichen Punktzahl. "Das perfekte Dinner"-Kandidatin Martina (28) war bemüht ihren Koch-Konkurrenten authentische italienische Speisen zu servieren. © Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox Am Donnerstag ging die jüngste Teilnehmerin der aktuellen "Das perfekte Dinner"-Runde an den Start und versuchte mit ihrem Menü unter dem Motto "Una serata italiana" (ins Deutsche übersetzt: Ein italienischer Abend) möglichst viele Punkte einzuheimsen. Die Grundvoraussetzungen hierfür bringt Martina alleine schon aufgrund ihrer Familiengeschichte mit. Ihre Eltern sind beide waschechte Italiener, die einstmals nach Deutschland auswanderten und 18 Jahre lang im Süden des Landes ein klassisch italienisches Restaurant führten. Aus einfachen Zutaten das Beste herausholen, lautete Martinas Plan und entsprechend zeitintensiv wurde letztlich ihre Vorspeise "Parmigiana di Melanzane" bestehend aus frittierten Auberginen in Tomatensoße getoppt mit Mozzarella. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so aufwendig wird", berichtete die Hobbyköchin. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Fieser Klassiker kostete Kandidatin den Sieg Hauptspeise und Nachspeise entpuppten sich im Vergleich zum Vorgericht beinahe zu einem Kinderspiel für die Wahl-Frankfurterin und so konnte sie am Abend in neuem Gewand ihre Gäste entspannt mit einem Limoncello-Spritz empfangen. Hauptspeise von "Das perfekte Dinner"-Kandidatin Martina kommt nur mittelmäßig an Die Kochshow "Das perfekte Dinner" ist immer von Montag bis Freitag jeweils ab 19 Uhr auf VOX zu sehen. © RTL Auberginen essen Sven (37) und Sebastian (44) ansonsten nicht unbedingt gerne, wie sich während des Abends herausstellt, doch die Interpretation von Martina kann beide trotzdem überzeugen. Konkurrentin Jana (44) fand es gut, allerdings ein wenig "zu fettig". Während die Gastgeberin ihren Hauptgang bestehend aus selbstgemachten Ravioli vorbereitete, verriet Sebastian einen kuriosen Tick, den er nicht ablegen kann: "Ich habe immer mehr als zehn Tuben Zahnpasta". Der Fan der guten Mundhygiene stellte dann auch bei den servierten Salsiccia-Ravioli ein schönes Mundgefühl und eine leckere Würze fest. Sven waren die Ravioli insgesamt ein bisschen zu wässrig, wohingegen Jana vor allem die Ravioli mit Ricotta-Spinat-Füllung lobte, aber erneut auch etwas auszusetzen hatte. Ihr war die Salsiccia-Füllung, die sonst durchweg gut ankam "zu einfach für ein perfektes Dinner". Zudem vermisste sie bei der Speise nach dem Rezept von Martinas Mama Kräuter, Geschmack sowie Gewürze. "Sie wollte uns mit Italien abholen, aber das hatte es für mich gar nicht", lautete ihr vernichtendes Urteil. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Kandidat Sebastian erlebt "Blackout"! So wird er gerettet Die beiden Männer in der Runde kritisierten indes die Menge des Essens - Sie seien nicht satt geworden und hätten sich mehr gewünscht. "Das perfekte Dinner"-Kandidat schockiert mit niedriger Punktzahl Als Nachtisch gab es einen italienischen Klassiker, diesmal ganz aus der Feder des Herrn Papa, dessen Spezialität ein gutes Tiramisu ist. Kam fantastisch, bei Melanie (47) sogar "großartig" an. Lediglich der doch sehr kritischen Jana waren die fertigen Löffel-Biskuits ein kleiner Dorn im Auge sowie das zu üppig auf der Creme verteilte Kakaopulver. Am Ende des Abends bekam Martina eine Gesamtpunktzahl von 26, mit der sie vorerst auf dem letzten Platz rangiert. Auffällig: Jana vergab satte sieben Punkte! Beinahe schon frech war hingegen die vergebene Punktzahl von Mitstreiter Sven, der zuvor nur hier und da einmal Kleinigkeiten anmerkte, schlussendlich aber erschreckende fünf Punkte verteilte. In der fünften und damit letzten Frankfurt-Folge von "Das perfekte Dinner" wird zum Abschluss Kandidatin Melanie ihre Kochschürze umschnüren. Die Episode wird am Freitag ab 19 Uhr von VOX ausgestrahlt. Vorab ist die Folge schon auf der Streaming-Plattform RTL+ zu finden.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox