Das perfekte Dinner Mallorca: Dieses vegetarische Gericht sorgt für Staunen

Mallorca - " Das perfekte Dinner " auf Mallorca neigt sich dem Ende zu. Am Finaltag will Foodbloggerin Elisa (37) mit einem vegetarischen Menü den Sieg holen. Ob ihr das gelingt?

Elisa (37) hatte keine Lust mehr auf graues Regenwetter in Deutschland. © Screenshot:RTL+

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten wanderte die 47-jährige Thüringerin erst vor Kurzem nach Mallorca aus. Bereits seit sechs Jahren isst Elisa nur noch vegetarisch und hat aus ihrer Leidenschaft fürs Kochen sogar einen Beruf gemacht.

Genau das könnte ihr am Finaltag zum Verhängnis werden, denn die anderen haben große Erwartungen an sie: "Ja ich denke, da dürfen wir auch gerne was erwarten", erklärt Angelika (27) mit Blick aufs Menü.

Das kommt vor allem bei Giorgio (37), dem bekennenden Fleisch- und Fischesser, nicht gut an. Farina (43) erinnert das Menü zu sehr an das von Julia (41). Dafür kann Elisa aber natürlich nichts, immerhin ist sie spontan für den erkrankten Frits (63) eingesprungen und war an Julias Tag gar nicht vor Ort.

"Vegetarische Küche ist auf jeden Fall perfektes Dinner würdig. Daher freue ich mich eigentlich drauf, mal zu zeigen, dass vegetarische Küche sehr abwechslungsreich sein kann", erklärt Elisa ihre Mission.