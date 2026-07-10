Nur ein Punkt Unterschied: "Perfektes Dinner"-Gewinner fehlen die Worte: "Kenne mich so nicht"
Stuttgart - Fünf Hobbyköche, eine Woche voller kulinarischer Highlights und ein heiß umkämpfter Sieg: An Tag 5 steigt das große Finale von "Das perfekte Dinner" in Stuttgart. Gastgeber Stefan (38) fährt noch einmal alle Geschütze auf.
Der ehrgeizige Familienvater wohnt zusammen mit seiner Frau, den zwei Kindern, den Schwiegereltern und der Schwiegeroma in einem Mehrgenerationenhaus im Stadtteil Möhringen. Dass alle unter einem Dach leben, empfindet er als absoluten Jackpot. "Das ist sehr wertvoll, wenn man Unterstützung mit den Kindern braucht", schwärmt der Final-Gastgeber.
Für den letzten Abend der Woche hat sich der gebürtige Stuttgarter viel vorgenommen. Damit beim Kochen auf keinen Fall etwas anbrennt, überlässt Stefan nichts dem Zufall und hat sich, genau wie Sabrina (41) am Vortag, einen detaillierten Ablaufplan ausgedruckt.
Sein Menü steht unter dem Motto "Herbst trifft Winter". Die Gäste starten mit einem Dreierlei vom Hokkaido (Nockerl, Suppe und Filet) in den Abend.
Als Hauptspeise folgt die "Heimatliebe" bestehend aus Zartem vom Schwein mit Knödeln, Gemüse und Polenta. Den süßen Abschluss bildet eine "Fruchtige Versuchung" aus Frischkäse, Cranberrys und Hafer.
Wehmut unter den Teilnehmern
Die Konkurrenz ist schon beim ersten Blick auf die Menükarte gehypt. "Ich trau’ dem Stefan viel zu. Es hat sehr viel Potenzial", prognostiziert Sabrina.
Auch Franzi (25) ist voller Vorfreude: "Das könnte das perfekte Dinner werden. Ich freu’ mich. Vor allem aufs Dessert bin ich gespannt."
Und Stefan weiß genau, wie man punktet. Den Aperitif serviert er seinen Gästen an einem kleinen Feuer auf dem gemütlichen Balkon. Auch das Drei-Gänge-Menü kann sich sehen lassen.
Die Stimmung beschreiben seine Gäste als ausgelassen. Gleichzeitig schwinge Wehmut mit, dass das Stuttgarter Koch-Abenteuer schon wieder vorbei ist.
Die große Punktevergabe: "Ich bin sprachlos!"
Franzi, Jonas (32) und Niclas zücken nach dem erfolgreichen Abend die 9-Punkte-Karte, von Sabrina gibt es 8 Punkte. Mit 35 Punkten liefert Stefan ordentlich ab - für den Sieg reicht es jedoch nicht.
Jonas verteidigt seinen knappen Vorsprung der Woche und holt sich mit 36 Punkten den Gesamtsieg! Auf Platz zwei landet Stefan (35), dahinter reihen sich Sabrina (32) sowie Franzi und Niclas (jeweils 29 Punkte) ein.
Als Jonas realisiert, dass er gewonnen hat, bricht es aus ihm heraus: "Ich bin sprachlos. Ihr seid verrückt!" Dem sonst so redegewandten Stuttgarter fehlen die Worte. "Ich kenn’ mich so auch nicht", stammelt der glückliche Gewinner überwältigt.
Zum krönenden Abschluss stoßen die fünf Schwaben ein letztes Mal an. Ihr einstimmiges Fazit der Woche: "Schä war's!"
"Das perfekte Dinner" läuft immer montags bis freitags um 19 Uhr auf VOX. Wer nicht so lange warten möchte, kann die aktuellen Folgen bereits vorab im Stream bei RTL+ sehen.
Titelfoto: RTL