10.07.2026 10:57 Nur ein Punkt Unterschied: "Perfektes Dinner"-Gewinner fehlen die Worte: "Kenne mich so nicht"

Am Freitagabend steigt das große Finale von "Das perfekte Dinner" in Stuttgart. Gastgeber Stefan (38) fährt noch einmal alle Geschütze auf.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Fünf Hobbyköche, eine Woche voller kulinarischer Highlights und ein heiß umkämpfter Sieg: An Tag 5 steigt das große Finale von "Das perfekte Dinner" in Stuttgart. Gastgeber Stefan (38) fährt noch einmal alle Geschütze auf.

Am Finaltag lädt der Polizeibeamte Stefan (38) zum Dinner. Er lebt mit seiner Familie in Stuttgart-Möhringen. © RTL Der ehrgeizige Familienvater wohnt zusammen mit seiner Frau, den zwei Kindern, den Schwiegereltern und der Schwiegeroma in einem Mehrgenerationenhaus im Stadtteil Möhringen. Dass alle unter einem Dach leben, empfindet er als absoluten Jackpot. "Das ist sehr wertvoll, wenn man Unterstützung mit den Kindern braucht", schwärmt der Final-Gastgeber. Für den letzten Abend der Woche hat sich der gebürtige Stuttgarter viel vorgenommen. Damit beim Kochen auf keinen Fall etwas anbrennt, überlässt Stefan nichts dem Zufall und hat sich, genau wie Sabrina (41) am Vortag, einen detaillierten Ablaufplan ausgedruckt. Sein Menü steht unter dem Motto "Herbst trifft Winter". Die Gäste starten mit einem Dreierlei vom Hokkaido (Nockerl, Suppe und Filet) in den Abend. Das perfekte Dinner Feuerlöscher in Einsatz: Jonas kocht sich beim "Perfekten Dinner" an die Spitze Als Hauptspeise folgt die "Heimatliebe" bestehend aus Zartem vom Schwein mit Knödeln, Gemüse und Polenta. Den süßen Abschluss bildet eine "Fruchtige Versuchung" aus Frischkäse, Cranberrys und Hafer.

Wehmut unter den Teilnehmern

Franzi (25) und Niclas (34) freuen sich auf das Finalmenü. © RTL Die Konkurrenz ist schon beim ersten Blick auf die Menükarte gehypt. "Ich trau’ dem Stefan viel zu. Es hat sehr viel Potenzial", prognostiziert Sabrina. Auch Franzi (25) ist voller Vorfreude: "Das könnte das perfekte Dinner werden. Ich freu’ mich. Vor allem aufs Dessert bin ich gespannt." Und Stefan weiß genau, wie man punktet. Den Aperitif serviert er seinen Gästen an einem kleinen Feuer auf dem gemütlichen Balkon. Auch das Drei-Gänge-Menü kann sich sehen lassen. Das perfekte Dinner "That escalated": Zoff um Schwaben-Grenze und Spätzle beim "Perfekten Dinner" in Stuttgart Die Stimmung beschreiben seine Gäste als ausgelassen. Gleichzeitig schwinge Wehmut mit, dass das Stuttgarter Koch-Abenteuer schon wieder vorbei ist.

Als Schnibbelhilfe hat der 38-Jährige Freundin Ivonne zu Gast. © RTL

Die große Punktevergabe: "Ich bin sprachlos!"