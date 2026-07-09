"That escalated": Zoff um Schwaben-Grenze und Spätzle beim "Perfekten Dinner" in Stuttgart

Stuttgart - An Tag 4 von " Das perfekte Dinner " im Raum Stuttgart lädt Gastgeberin Sabrina (41) zu schwäbischen Klassikern ein, die sie für ihre Gäste mit einem modernen Twist abwandelt. Doch während die Kulinarik für Heimatgefühle sorgen soll, kommt es am Esstisch auch zu Diskussionen.

Sabrina möchte keine Fine-Dining-Allüren, sondern bodenständige Kost. © RTL

Nachdem Niclas (34) am Vortag mit einem komplett veganen Menü glänzen konnte, steht der Donnerstagabend ganz im Zeichen der deftigen Heimatküche. Sabrina hat sich das Motto "Neigschmeckt 2.0" ausgedacht.

Niclas klärt die Zuschauer direkt auf: "Für alle Nicht-Schwaben, Neigschmeckt heißt Zugezogene auf schwäbisch." Jonas (32) spekuliert treffend: "Könnte sein, dass sie das also modern interpretiert."

Ihre Gäste Stefan (38), Niclas, Franzi (25) und Jonas verwöhnt sie mit einem klassischen Drei-Gänge-Menü: Zur Vorspeise gibt es "Herrgottsbscheisserle" (Maultaschen mit Gemüse und Safran). Danach serviert sie Zwiebelrostbraten mit Spätzle. Zum süßen Abschluss lockt ein Ofenschlupfer mit Vanille und Apfel, für den Sabrina sogar schon vorab einen Hefezopf gebacken hat.

Während in der Küche wild hantiert wird, widmen sich die Gäste am Esstisch der wichtigen Frage, ob Sabrina selbst als "Neigschmeckte" gilt.

"Bist du schon Schwabe oder Ostalbler?", stichelt Jonas. Sabrina, die aus Aalen kommt, fackelt nicht lange und kontert: "Die Ostalb, ist das jetzt ein eigener Freistaat? Wäre mir jetzt neu."