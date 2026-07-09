"That escalated": Zoff um Schwaben-Grenze und Spätzle beim "Perfekten Dinner" in Stuttgart
Stuttgart - An Tag 4 von "Das perfekte Dinner" im Raum Stuttgart lädt Gastgeberin Sabrina (41) zu schwäbischen Klassikern ein, die sie für ihre Gäste mit einem modernen Twist abwandelt. Doch während die Kulinarik für Heimatgefühle sorgen soll, kommt es am Esstisch auch zu Diskussionen.
Nachdem Niclas (34) am Vortag mit einem komplett veganen Menü glänzen konnte, steht der Donnerstagabend ganz im Zeichen der deftigen Heimatküche. Sabrina hat sich das Motto "Neigschmeckt 2.0" ausgedacht.
Niclas klärt die Zuschauer direkt auf: "Für alle Nicht-Schwaben, Neigschmeckt heißt Zugezogene auf schwäbisch." Jonas (32) spekuliert treffend: "Könnte sein, dass sie das also modern interpretiert."
Ihre Gäste Stefan (38), Niclas, Franzi (25) und Jonas verwöhnt sie mit einem klassischen Drei-Gänge-Menü: Zur Vorspeise gibt es "Herrgottsbscheisserle" (Maultaschen mit Gemüse und Safran). Danach serviert sie Zwiebelrostbraten mit Spätzle. Zum süßen Abschluss lockt ein Ofenschlupfer mit Vanille und Apfel, für den Sabrina sogar schon vorab einen Hefezopf gebacken hat.
Während in der Küche wild hantiert wird, widmen sich die Gäste am Esstisch der wichtigen Frage, ob Sabrina selbst als "Neigschmeckte" gilt.
"Bist du schon Schwabe oder Ostalbler?", stichelt Jonas. Sabrina, die aus Aalen kommt, fackelt nicht lange und kontert: "Die Ostalb, ist das jetzt ein eigener Freistaat? Wäre mir jetzt neu."
Franzi: "Das sind keine Spätzle"
Franzi kommentiert den verbalen Schlagabtausch belustigt: "That escalated."
Stefan vermutet, dass Jonas sich nach diesem Abend wohl erst einmal in das Thema einlesen werde. "Damit er auch wirklich weiß, wo jetzt die Grenzen sind und ob die schwammig oder fest sind", lacht der 38-Jährige.
Kurz darauf folgt jedoch der größte Schock für die traditionsbewussten Schwaben am Tisch.
Als Sabrina den Teig für die Beilage durch eine Presse ins heiße Wasser drückt, fällt Franzi fast vom Glauben ab. "Oh. Sie drückt das", stellt die 25-Jährige mit aufgerissenen Augen fest. "Bei mir werden die gehobelt. Das sind keine Spätzle", macht sie klar.
Die Punktevergabe: So schneidet Sabrina ab
Trotz Spätzle-Presse und Ostalb-Diskussion sind sich die Gäste am Ende des Abends einig. Franzi, Stefan, Jonas und Niclas ziehen allesamt die 8-Punkte-Karte.
Mit 32 Punkten reiht sich Sabrina im Mittelfeld ein. Spitzenreiter bleibt weiterhin Jonas mit 39 Punkten, während Niclas und Franzi bei jeweils 29 Punkten stehen. Am Finaltag am Freitag muss Stefan an den Herd.
"Das perfekte Dinner" läuft immer montags bis freitags um 19 Uhr auf VOX. Wer nicht so lange warten möchte, kann die aktuellen Folgen bereits vorab im Stream bei RTL+ sehen.
Titelfoto: RTL