Das perfekte Dinner: Vernichtende Kritik an "Nesthäkchen" André

Dreieich - "Gurke bleibt Gurke!", so lautet einer von diversen Kritik-Punkten, die Kandidatin Kinga (49) an dem Menü ihres Konkurrenten André (30) ausmacht. Der als "Nesthäkchen" bezeichnete Hobby-Koch aus dem südhessischen Dreieich bei Frankfurt am Main ist der erste Gastgeber bei " Das perfekte Dinner " (VOX) in dieser Woche.

Bei "Das perfekte Dinner" fallen alle drei Gänge ihres Gastgebers bei Kandidatin Kinga (49) in Ungnade. © Screenshot/RTL+

Die im Taunus lebende Polin blickt am Ende der ersten Folge selbstbewusst in die Kamera und präsentiert ihre Wertung für Andrés Menü: vier Punkte.

Wirklich überraschend ist dieses vernichtende Urteil nicht: Die ganze Folge über spart die 49-jährige Universitätsdozentin nicht mit spitzen Bemerkungen zu den Kochkünsten ihres Gastgebers.

An der Vorspeise - geräucherter Saibling an einem Tatar aus eingelegten Gurken - bemängelt Kinga hinterher: "Gurke bleibt Gurke!" Die Beilage zu dem Fisch habe nicht im Geringsten die Konsistenz von Tatar gehabt.

Kandidat Volker (59) aus Kronberg im Taunus kritisiert rückblickend zudem die Qualität des geräucherten Saiblings, dieser sei zu trocken gewesen. Der 61-jährige Andi aus Mörfelden-Walldorf urteilt zum ersten Gang: "War jetzt nicht so, dass ich jetzt sage: 'Morgen wieder'."