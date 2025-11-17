Das perfekte Dinner: Vernichtende Kritik an "Nesthäkchen" André
Dreieich - "Gurke bleibt Gurke!", so lautet einer von diversen Kritik-Punkten, die Kandidatin Kinga (49) an dem Menü ihres Konkurrenten André (30) ausmacht. Der als "Nesthäkchen" bezeichnete Hobby-Koch aus dem südhessischen Dreieich bei Frankfurt am Main ist der erste Gastgeber bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in dieser Woche.
Die im Taunus lebende Polin blickt am Ende der ersten Folge selbstbewusst in die Kamera und präsentiert ihre Wertung für Andrés Menü: vier Punkte.
Wirklich überraschend ist dieses vernichtende Urteil nicht: Die ganze Folge über spart die 49-jährige Universitätsdozentin nicht mit spitzen Bemerkungen zu den Kochkünsten ihres Gastgebers.
An der Vorspeise - geräucherter Saibling an einem Tatar aus eingelegten Gurken - bemängelt Kinga hinterher: "Gurke bleibt Gurke!" Die Beilage zu dem Fisch habe nicht im Geringsten die Konsistenz von Tatar gehabt.
Kandidat Volker (59) aus Kronberg im Taunus kritisiert rückblickend zudem die Qualität des geräucherten Saiblings, dieser sei zu trocken gewesen. Der 61-jährige Andi aus Mörfelden-Walldorf urteilt zum ersten Gang: "War jetzt nicht so, dass ich jetzt sage: 'Morgen wieder'."
Kinga zu Andrés Dessert: "Das hat nicht so richtig gepasst"
Auch der Hauptgang - Rinderfilet mit Sellerie-Creme und Portwein-Schalotten - fällt bei Kinga in Ungnade. Was die 49-Jährige als besonders negativ empfindet: Das Fleisch auf ihrem Teller war kalt.
Beim Dessert - Birnensorbet, pochierte Birne und Mandelbiskuit - ist der Dozentin aus Schmitten-Niederreifenberg das Gesamtkonzept nicht genehm: "Das hat nicht so richtig gepasst."
Außerdem bemängelt sie die Konsistenz der Birne, diese sei zu hart gewesen. Ihre Mit-Kandidatin Carola (57) aus Bad Homburg im Taunus kritisiert zudem das Sorbet als "kristallig".
Bei der abschließenden Punktvergabe sind Carola, Volker und Andi dennoch einigermaßen gnädig mit André, der 30-Jährige erhält von ihnen jeweils sieben Punkte. Zusammen mit Kingas Bewertung kommt er damit insgesamt auf 25 Punkte.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Andrés Menü wird am Montagabend ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Montage: xf