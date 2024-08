09.08.2024 09:32 Herzschlagfinale bei "Das perfekte Dinner": Knackt Chris die Traumwertung?

Glanzpunkte zum Finale: So spannend und vor allem hochklassig wie in dieser Woche in Frankfurt am Main geht es bei "Das perfekte Dinner" selten zu.

Von Marc Thomé

Achtung, Spoiler! Frankfurt am Main - Herzschlagfinale bei "Das perfekte Dinner" aus Frankfurt am Main: Mit sensationellem 39 Punkten setzt sich mit Chris (36) der letzte Kandidat denkbar knapp an die Spitze und gewinnt! Mit stoischer Ruhe zauberte Kandidat Chris (36) in seiner Küche ein traumhaftes Menü für das "Das perfekte Dinner". © Screenshot RTL+ Wir erinnern uns: Mit ihrem asiatisch angehauchten Menü unter dem Motto "Fernweh" hatte am gestrigen Donnerstag Lehrerin Jessy an ihrem 39. Geburtstag für einen Paukenschlag gesorgt und spektakulär gute 38 von 40 möglichen Punkten von den anderen Kandidaten erhalten. Meistens genügt ein solches Traumergebnis zum Sieg, nicht aber in Frankfurt am Main. Allerdings ist den anderen vier Hobby-Köchen schon im Vorfeld klar, dass am Abend Großartiges auf sie zukommt. "Wir erwarten heute Sterne-Küche", legt Jenni (62) die Messlatte enorm hoch. Das perfekte Dinner Kandidat rockt "Das perfekte Dinner", aber Dessert wird zum "Genickbrecher" Aber dem ist der zweifache Vater Chris tatsächlich gewachsen. So erzählt er dem Kamerateam, dass er und seine Frau regelmäßig Gäste einladen und diese dann auf hohem Niveau bekochen und dabei immer viel Lob ernten. Viel scheint also nicht passieren zu können und Chris, der sich als "Ruhepol" der Gruppe sieht, geht dementsprechend cool die Sache an. So sieht Chris' Menü für "Das perfekte Dinner" aus Vorspeise: Seehecht/Ricotta-Zitronen-Ravioli/buntes Karottengemüse/Beurre blanc/Petersilien-Öl



Seehecht/Ricotta-Zitronen-Ravioli/buntes Karottengemüse/Beurre blanc/Petersilien-Öl Hauptspeise: Rinderfilet/Demi Glace/Kartoffelpüree/wildes Gemüse



Rinderfilet/Demi Glace/Kartoffelpüree/wildes Gemüse Nachspeise: Amaretto-Mohn-Eis/weiße Schoko-Mousse/Mango-Püree Es schmeckt: Chris (M.) lächelt zu frieden in die Runde, Marc, Jenni, Joanna und Jessy (l-r) genießen das Essen. © Screenshot RTL+ Der Nachtisch setzt den Glanzpunkt bei "Das perfekte Dinner" aus Frankfurt Amaretto-Mohn-Eis mit weißem Schoko-Mousse und Mango-Püree: Mit diesem Dessert krönte Chris sein fast perfektes Dinner. © Screenshot RTL+ Wie es sich für einen Projektmanager gehört, erledigt Chris die Vorbereitungen überaus strukturiert und erwartet pünktlich um 18.30 Uhr seine Gäste.

Zwar steht er auch über den Abend sehr viel in der Küche - für die anderen Kandidaten hätte er durchaus etwas mehr Zeit am Tisch verbringen können - aber das Ergebnis spricht für sich. Und hat es an Vor- und Hauptspeise noch einen Hauch von Kritik gegeben, so setzt das Dessert den absoluten Glanzpunkt zum Finale; oder um es mit Joanna (34) zu sagen: "Da fehlen mir die Worte." Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Kandidatin sorgt für nie dagewesene Panne So gibt es dreimal die Höchstwertung "10", nur Jessy kann sich nicht ganz dazu durchringen und greift zur "9". Chris gewinnt also mit 39 Punkten hauchzart vor Jessy mit 38, Jenni mit 34 und Joanna sowie Marc (32) mit 33 Punkten. "Das perfekte Dinner" könnt Ihr wie gewohnt am heutigen Freitag um 19 Uhr bei VOX sehen oder schon jetzt bei RTL+.

Titelfoto: Screenshot RTL+