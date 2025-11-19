Sommerhaus-Gewinner empört: "Du hast oft gesagt, ich soll zu einer N*tte gehen"

Köln - Dieses Wiedersehen ist next level! Bei der Zusammenkunft der " Sommerhaus der Stars "-Paare gab es neben Trennungs- und Babynews auch knallharte Vorwürfe, die kaum zu übertreffen sind.

Edda Pilz (24) ist froh, Single zu sein. Und Michael Klotz (27) sieht sich nicht als Fremdgeher. © RTL

"Auf ausdrücklichen Wunsch von Edda sitzt Micha in einem Raum nebenan", kündigt RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) an. Der weibliche Teil des Gewinnerpaares spricht von "emotionaler Gewalt", ohne tiefer ins Detail gehen zu wollen. Michael Klotz (27) lacht sie dafür aus.

Von ihm habe sie sich nach einem Mallorca-Urlaub getrennt. "Edda hat mit mir am Ausgabe-Gepäckband in Deutschland Schluss gemacht", behauptet er. "Zu unterschiedliche Interessen" soll sie ihm als Grund genannt haben. Der Autohändler soll die Blondine auf der Baleareninsel mit gleich vier Frauen betrogen haben, sagt sie.

In ihrer Beziehung soll der Brandenburger ihr immer wieder angedroht haben fremdzugehen, wenn es nicht mehr Intimität gibt. Da sie teilweise keinen Sex haben konnte oder wollte, soll Edda ihm einen Vorschlag unterbreitet haben. "Du hast oft genug zu mir gesagt, ich soll zu einer N*tte gehen oder mich austoben."

Die Content Creatorin ist entsetzt. Auch darüber, dass er während angeblichen Beziehungspausen Geschlechtsverkehr mit anderen hatte - was für ihn dann kein Fremdgehen ist.