Silva Gonzalez über das Sommerhaus: "Das härteste Format, was ich bisher gemacht habe!"
Hamburg - Silva Gonzalez (46) sprach über seine Erfahrungen beim "Sommerhaus der Stars" und beantwortete die Frage, ob er und seine Frau Stefanie Schanzleh (37) bald in anderen Formaten zu sehen sein werden.
Bei einer Fragerunde auf Instagram ließ der Sänger hinter seine Gefühlswelt zu dem Format blicken.
Ein Fan schrieb: "Tut euch so etwas nie wieder an. Habt ihr nicht nötig".
Nicht wirklich eine Frage, doch der 46-Jährige antwortete trotzdem darauf: "Ich finde, dass muss man nicht zu ernst nehmen. Das ist alles Entertainment, Leute. Privat läuft das alles ganz anders, deswegen ist das für uns auch ein Ausflug und eine Erfahrung gewesen, die wir nicht missen möchten."
Ein anderer wollte wissen, ob sie noch ein zweites Mal ins Sommerhaus gehen würden. "Auf jeden Fall. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr extrem und intensiv. Es war auf jeden Fall das härteste Format, was ich bisher gemacht habe, aber das war auch der Reiz daran."
Er erklärte daraufhin, dass es auch Schattenseiten gegeben hatte, beide hätten viel gelitten und "Federn lassen müssen". "Das war schon ein sehr schweres Format, was einem alles abverlangt, also mental, wie auch körperlich."
Hot Banditoz: Ein weiteres Format zusammen als Paar?
Auf die Frage, ob noch weitere Formate mit ihm und seiner Frau kommen würden, antwortete der "Hot Banditoz"-Star verhalten: "Schauen wir mal. Es muss das richtige Format sein und so viele Couple-Formate gibt es auch gar nicht."
Generell seien sie aber beide aufgeschlossen und hätten Lust.
Silva schloss auch nicht aus, dass es vielleicht mal ein Format geben würde, wo nur einer der beiden teilnehmen werde.
"Bitte adoptiert mich" schrieb ein wohl noch jüngerer Fan, da musste Silva lachen. Das würde ihn zwar ehren, aber drei Kinder wären genug. Zusätzlich verdeutlichte er nochmal: "Wir sind privat auch ganz anders als in so einer Sendung. Das ist ja ganz klar. Also hier ist es auch ganz streng zu Hause."
RTL+-Abonnenten konnten "Das große Wiedersehen" bereits streamen.
Fernsehzuschauer müssen sich noch bis zum 25. November gedulden, um die diesjährigen Teilnehmer noch ein letztes Mal zusammen auf dem Bildschirm zu sehen.
