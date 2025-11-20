Silva Gonzalez über das Sommerhaus: "Das härteste Format, was ich bisher gemacht habe!"

Hamburg - Silva Gonzalez (46) sprach über seine Erfahrungen beim " Sommerhaus der Stars " und beantwortete die Frage, ob er und seine Frau Stefanie Schanzleh (37) bald in anderen Formaten zu sehen sein werden.

Silva Gozalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) waren bei der zehnten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" dabei. Beide könnten sich weitere Formate vorstellen. © RTL / Stefan Gregorowius

Bei einer Fragerunde auf Instagram ließ der Sänger hinter seine Gefühlswelt zu dem Format blicken.

Ein Fan schrieb: "Tut euch so etwas nie wieder an. Habt ihr nicht nötig".

Nicht wirklich eine Frage, doch der 46-Jährige antwortete trotzdem darauf: "Ich finde, dass muss man nicht zu ernst nehmen. Das ist alles Entertainment, Leute. Privat läuft das alles ganz anders, deswegen ist das für uns auch ein Ausflug und eine Erfahrung gewesen, die wir nicht missen möchten."

Ein anderer wollte wissen, ob sie noch ein zweites Mal ins Sommerhaus gehen würden. "Auf jeden Fall. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr extrem und intensiv. Es war auf jeden Fall das härteste Format, was ich bisher gemacht habe, aber das war auch der Reiz daran."

Er erklärte daraufhin, dass es auch Schattenseiten gegeben hatte, beide hätten viel gelitten und "Federn lassen müssen". "Das war schon ein sehr schweres Format, was einem alles abverlangt, also mental, wie auch körperlich."