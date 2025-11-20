Silva Gonzalez über das Sommerhaus: "Das härteste Format, was ich bisher gemacht habe!"

Silva Gonzalez berichtet über die Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" auf Instagram und beantwortet die Frage, ob er bald im nächsten Format zu sehen ist.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Silva Gonzalez (46) sprach über seine Erfahrungen beim "Sommerhaus der Stars" und beantwortete die Frage, ob er und seine Frau Stefanie Schanzleh (37) bald in anderen Formaten zu sehen sein werden.

Silva Gozalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) waren bei der zehnten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" dabei. Beide könnten sich weitere Formate vorstellen.
Silva Gozalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) waren bei der zehnten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" dabei. Beide könnten sich weitere Formate vorstellen.  © RTL / Stefan Gregorowius

Bei einer Fragerunde auf Instagram ließ der Sänger hinter seine Gefühlswelt zu dem Format blicken.

Ein Fan schrieb: "Tut euch so etwas nie wieder an. Habt ihr nicht nötig".

Nicht wirklich eine Frage, doch der 46-Jährige antwortete trotzdem darauf: "Ich finde, dass muss man nicht zu ernst nehmen. Das ist alles Entertainment, Leute. Privat läuft das alles ganz anders, deswegen ist das für uns auch ein Ausflug und eine Erfahrung gewesen, die wir nicht missen möchten."

Sommerhaus der Stars: Dauer-Stress! Sommerhaus-Niveau sinkt weiter: "Bist du beh******, du dumme Fo***"
Das Sommerhaus der Stars Dauer-Stress! Sommerhaus-Niveau sinkt weiter: "Bist du beh******, du dumme Fo***"

Ein anderer wollte wissen, ob sie noch ein zweites Mal ins Sommerhaus gehen würden. "Auf jeden Fall. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr extrem und intensiv. Es war auf jeden Fall das härteste Format, was ich bisher gemacht habe, aber das war auch der Reiz daran."

Er erklärte daraufhin, dass es auch Schattenseiten gegeben hatte, beide hätten viel gelitten und "Federn lassen müssen". "Das war schon ein sehr schweres Format, was einem alles abverlangt, also mental, wie auch körperlich."

Hot Banditoz: Ein weiteres Format zusammen als Paar?

Der 46-Jährige betont, dass er zu Hause ganz anders sei als im Sommerhaus.
Der 46-Jährige betont, dass er zu Hause ganz anders sei als im Sommerhaus.  © Screenshot: Instagram/silvagonzalez_official

Auf die Frage, ob noch weitere Formate mit ihm und seiner Frau kommen würden, antwortete der "Hot Banditoz"-Star verhalten: "Schauen wir mal. Es muss das richtige Format sein und so viele Couple-Formate gibt es auch gar nicht."

Generell seien sie aber beide aufgeschlossen und hätten Lust.

Silva schloss auch nicht aus, dass es vielleicht mal ein Format geben würde, wo nur einer der beiden teilnehmen werde.

Sommerhaus der Stars: Silva Gonzalez packt aus: So lief es hinter den Kulissen des "Sommerhaus"
Das Sommerhaus der Stars Silva Gonzalez packt aus: So lief es hinter den Kulissen des "Sommerhaus"

"Bitte adoptiert mich" schrieb ein wohl noch jüngerer Fan, da musste Silva lachen. Das würde ihn zwar ehren, aber drei Kinder wären genug. Zusätzlich verdeutlichte er nochmal: "Wir sind privat auch ganz anders als in so einer Sendung. Das ist ja ganz klar. Also hier ist es auch ganz streng zu Hause."

RTL+-Abonnenten konnten "Das große Wiedersehen" bereits streamen.

Fernsehzuschauer müssen sich noch bis zum 25. November gedulden, um die diesjährigen Teilnehmer noch ein letztes Mal zusammen auf dem Bildschirm zu sehen.

Titelfoto: RTL/Stefan Gregorowius

Mehr zum Thema Das Sommerhaus der Stars: