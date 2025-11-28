Nach Trennungs-Drama mit Edda: Micha Klotz gesteht Untreue

Berlin - Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) gehen seit Monaten getrennte Wege. Während Edda ihm wiederholten Betrug vorwirft, schwieg Micha bislang zu den Anschuldigungen - bis jetzt!

Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) gingen nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennte Wege. © Stefan Gregorowius/RTL/dpa

Sie gingen als Gewinner aus "Das Sommerhaus der Stars" hervor, doch als Paar haben sie verloren. Im Juli trennte sich die 24-Jährige von Micha. Seitdem herrscht ein Rosenkrieg.

Edda unterstellt ihrem Exfreund, er habe sie mehrmals betrogen. Er stritt diese Behauptungen bislang ab. Im Interview mit Ramon Wagner auf YoutTube zeigte er jedoch erstmals eine völlig andere Seite.

"Es gab mal Tage, wo ich vielleicht schon auf eine andere Frau gestoßen bin", offenbart der gebürtige Brandenburger. Das sei vor circa einem Jahr nach einem Streit zwischen ihm und Edda passiert.

"Ich bin weg gewesen und hab da quasi jemanden kennengelernt, der hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Die hat mir zugehört", so der 27-Jährige.

Er sei nicht mit der Intention da gewesen, dass irgendwas Intimes passiert. "Ich war einfach traurig, am Boden zerstört und hab mich einfach ausgeheult", erklärt er dem Youtuber.