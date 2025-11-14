Silva Gonzalez packt aus: So lief es hinter den Kulissen des "Sommerhaus"

Hamburg/Bocholt - Silva Gonzalez (46) und seine Ehefrau Stefanie Schanzleh (37) stehen im Finale von " Das Sommerhaus der Stars ". Auf RTL+ ist das Geheimnis bereits gelüftet, wer den Sieg nach Hause holen konnte.

Silva Gonzalez (46) spricht auf Instagram über seine Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars". © Screenshots: Instagram/silvagonzalez_official

In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan von dem Sänger wissen, wie es eigentlich hinter den Kulissen der Show ablief.

"Dazu darf ich nicht viel sagen", beginnt der 46-Jährige zu erzählen. "Aber das ist alles Champions-League-Niveau. Super top professionell. Vor allem die Leute hinter der Kamera. Da arbeiten die besten Leute aus der Branche. Großes Lob an alle Leute hinter der Kamera", schwärmt der "Hot Banditoz"-Star weiter.

Die Dreharbeiten für die Show sind jedoch längst abgeschlossen. Wie es Silva nach der Show ging? Vor allem mental arbeite er an sich. "Ich mache ja Therapie und stehe auch dazu. Also ich brauche schon die Gespräche. Aber nicht nur wegen Reality, sondern allgemein, um besser im Leben klarzukommen", gesteht der Sänger.

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass Silva in Therapie ist - unter anderem wegen seiner Alkoholvergangenheit. "Ich hatte schon verschiedene Therapeuten und Therapien. Therapie hilft. Ohne Therapie läuft das nicht."

Gemeinsam haben Silva und Stefanie drei Kinder. Wie es dem Nachwuchs in der Zeit ergangen ist, als ihre Eltern bei den Dreharbeiten waren, möchte ein Fan wissen. "Den Kids haben wir gesagt: 'Mama und Papa haben eine Show'", so Silva.

"Aber wir hatten vollen Support von allen Omas. Den Kindern ging es wunderbar. Aber das ist schon immer schwer, die Kinder dann da zu lassen. Aber andere Leute müssen ja auch arbeiten gehen", erklärt er.