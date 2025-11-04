Dauer-Stress! Sommerhaus-Niveau sinkt weiter: "Bist du beh******, du dumme Fo***"

Bocholt - In der letzten Folge vor dem großen " Sommerhaus der Stars "-Finale fliegen noch mal die Fetzen zwischen den Kandidaten. Am Ende müssen zwei verfeindete Paare im direkten Duell gegeneinander antreten.

Micha (27) zeigt sich im Sommerhaus weiterhin von seiner unangenehmen Seite. © RTL

Das Drama beginnt sofort, als die Neuankömmlinge Louise (36) und Pascal (28) behaupten, dass nicht nur sie, sondern auch Edda (24) und Micha (27) überlegt hatten, Tommy (30) und Paulina (28) für den Rauswurf zu nominieren.

Edda streitet den Vorwurf der 36-Jährigen lautstark ab: "Du redest den ganzen Tag nur Scheiße, meine Ohren bluten langsam! Du redest wie 'ne asoziale Rotzgöre. (...) Ich würde mich schämen, wenn du meine Mutter wärst!"

Und auch Micha hält sich wie zu erwarten natürlich nicht zurück, wird sogar richtig ausfällig im Streit mit Lou: "Bist du beh******, du dumme Fo***, halt deine scheiß Fresse!"

Mit dieser heftigen Beleidigung geht Edda wiederum nicht d'accord und reglementiert ihren Partner: "Das ist niveaulos, damit schießt du dir ins eigene Knie. Das ist nicht cool, damit schießt du dich selbst ins Aus." Die Folge? Klar, ein Streit zwischen den beiden!

"Das, was du gemacht hast, ist viel schlimmer: mir in den Rücken zu fallen", ist Micha sauer über Eddas Zurechtweisung, wünscht sich stattdessen mehr Support.