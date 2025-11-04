Dauer-Stress! Sommerhaus-Niveau sinkt weiter: "Bist du beh******, du dumme Fo***"
Bocholt - In der letzten Folge vor dem großen "Sommerhaus der Stars"-Finale fliegen noch mal die Fetzen zwischen den Kandidaten. Am Ende müssen zwei verfeindete Paare im direkten Duell gegeneinander antreten.
Das Drama beginnt sofort, als die Neuankömmlinge Louise (36) und Pascal (28) behaupten, dass nicht nur sie, sondern auch Edda (24) und Micha (27) überlegt hatten, Tommy (30) und Paulina (28) für den Rauswurf zu nominieren.
Edda streitet den Vorwurf der 36-Jährigen lautstark ab: "Du redest den ganzen Tag nur Scheiße, meine Ohren bluten langsam! Du redest wie 'ne asoziale Rotzgöre. (...) Ich würde mich schämen, wenn du meine Mutter wärst!"
Und auch Micha hält sich wie zu erwarten natürlich nicht zurück, wird sogar richtig ausfällig im Streit mit Lou: "Bist du beh******, du dumme Fo***, halt deine scheiß Fresse!"
Mit dieser heftigen Beleidigung geht Edda wiederum nicht d'accord und reglementiert ihren Partner: "Das ist niveaulos, damit schießt du dir ins eigene Knie. Das ist nicht cool, damit schießt du dich selbst ins Aus." Die Folge? Klar, ein Streit zwischen den beiden!
"Das, was du gemacht hast, ist viel schlimmer: mir in den Rücken zu fallen", ist Micha sauer über Eddas Zurechtweisung, wünscht sich stattdessen mehr Support.
Sommerhaus der Stars: Exit-Challenge entscheidet über Final-Schicksal
Da sich Micha und Edda mit ihrem Verhalten wie zu erwarten ebenso wenig Freunde gemacht haben wie Lou und Pascal, werden die beiden Pärchen am häufigsten nominiert und somit gegeneinander in die Exit-Challenge geschickt.
So richtig motivieren können sich die beiden Berliner allerdings nicht mehr, der dauerhafte Stress sitzt ihnen sichtlich in den Knochen - und dazu kommt natürlich noch die Angst vor einer Niederlage. "Da geh' ich sogar lieber freiwillig", schmollt Edda.
Plötzlich schaltet sich Jennifer (27) ein und hält eine Motivationsrede der besonderen Art: "Du bist die Blondine, die was draufhat", redet sie ermutigend auf die 24-Jährige ein. Und an Micha gewandt: "Und du bist wendig, du bist ein Mann ... und das ist interessant." Okay ...
Nichtsdestotrotz scheinen diese Worte den Kampfgeist wiedererweckt zu haben, denn tatsächlich gelingt es Edda und Micha, sich in der Exit-Challenge gegen Lou und Pascal durchzusetzen. Somit muss das "Köln 50667"-Paar nach Hause fahren.
