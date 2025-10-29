RTL-Sommerhaus: Jetzt soll es ganz Deutschland wissen - "Reiß die Fresse auf und sag's vor allen"
Bocholt - Drama, Tränen und ganz viel Missgunst sehen wir auch in der achten Folge "Sommerhaus der Stars", an dessen Ende der Exit eines der Favoritenpaare steht.
Weil Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) - auch zu ihrer eigenen Überraschung - das Fahrrad-Spiel "Auf Abwegen" gewinnen, dürfen sie eines der beiden schlechtesten Paare des Games eliminieren.
Ohne großes Überlegen schmeißen sie Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) raus, Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) können durchatmen.
"Das ist der fakeste Haufen Scheiße von allen, wirklich. Dieses unsportliche, unfaire Verhalten wird die ganze Zeit belohnt", moniert Paulina und bricht in Tränen aus: "Die hatten uns von Tag eins auf dem Kieker, ich hab gar nix gemacht hier drin!"
Dass es die beiden trifft, war angesichts der vorangegangenen Nominierung nahezu sicher.
Sommerhaus der Stars: Zwischen Tara Tabitha und Tommy Pedroni fliegen die Fetzen
Dort zeigte sich Paulina gekränkt, von Tara und Dennis gewählt worden zu sein, obwohl sie und Partner Tommy für Dennis da gewesen seien, als dieser von Silva Gonzalez (46) als "H****sohn" bezeichnet wurde.
Immer wieder provoziert Tommy die Österreicherin, wolle ihrem Dennis nach der Nominierung ein scheinbares Geheimnis verraten. "Eklig drohen, sonst kannst du gar nichts", motzt Tara. "Dann pack' aus, wenn du mir und meiner Beziehung drohen willst, pack' aus", fordert sie ihn vehement auf: "Reiß die Fresse auf und sag's jetzt hier vor allen, wofür er mich verlassen wird!"
Tara kann sich vorstellen, auf welches Thema es hinausläuft. "Es gibt einige Leute im Reality-Business, die behaupten, dass ich mal Esc*rt war oder bin. Das Gerücht kennt Dennis auch", sagt die 32-Jährige, während ihr Freund neben ihr sitzt. "Wenn ich es war oder bin, hätte ich einige Handtaschen, Schuhe und Euros mehr auf dem Konto."
Das Exit-Game zuvor hatten Paulina und Tommy gegen Jochen (63) und Tina Horst (52) gewonnen. Vor der anschließenden Eliminierung schützte sie das nicht.
Die 8. Folge "Sommerhaus der Stars" zeigt RTL am 4. November ab 20.15 Uhr. Bei RTL+ ist die achte Episode ab sofort zum Streamen verfügbar.
