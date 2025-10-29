RTL-Sommerhaus: Jetzt soll es ganz Deutschland wissen - "Reiß die Fresse auf und sag's vor allen"

Drama, Tränen und ganz viel Missgunst sehen wir auch in der achten Folge "Sommerhaus der Stars", in der gleich zwei Paare gehen müssen.

Von Nico Zeißler

Bocholt - Drama, Tränen und ganz viel Missgunst sehen wir auch in der achten Folge "Sommerhaus der Stars", an dessen Ende der Exit eines der Favoritenpaare steht.

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) sind nach diesem Spiel safe. © RTL Weil Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) - auch zu ihrer eigenen Überraschung - das Fahrrad-Spiel "Auf Abwegen" gewinnen, dürfen sie eines der beiden schlechtesten Paare des Games eliminieren. Ohne großes Überlegen schmeißen sie Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) raus, Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) können durchatmen. "Das ist der fakeste Haufen Scheiße von allen, wirklich. Dieses unsportliche, unfaire Verhalten wird die ganze Zeit belohnt", moniert Paulina und bricht in Tränen aus: "Die hatten uns von Tag eins auf dem Kieker, ich hab gar nix gemacht hier drin!" Das Sommerhaus der Stars "Sommerhaus"-Fluch schlägt zu: Kandidatin verkündet Trennung - und erhebt Fremdgeh-Vorwürfe Dass es die beiden trifft, war angesichts der vorangegangenen Nominierung nahezu sicher.

Heult, weil sie raus ist: Paulina Ljubas (28). © RTL

Sommerhaus der Stars: Zwischen Tara Tabitha und Tommy Pedroni fliegen die Fetzen

Tommy motzt bei der Nominierung gegen Tara. © RTL Dort zeigte sich Paulina gekränkt, von Tara und Dennis gewählt worden zu sein, obwohl sie und Partner Tommy für Dennis da gewesen seien, als dieser von Silva Gonzalez (46) als "H****sohn" bezeichnet wurde. Immer wieder provoziert Tommy die Österreicherin, wolle ihrem Dennis nach der Nominierung ein scheinbares Geheimnis verraten. "Eklig drohen, sonst kannst du gar nichts", motzt Tara. "Dann pack' aus, wenn du mir und meiner Beziehung drohen willst, pack' aus", fordert sie ihn vehement auf: "Reiß die Fresse auf und sag's jetzt hier vor allen, wofür er mich verlassen wird!" Tara kann sich vorstellen, auf welches Thema es hinausläuft. "Es gibt einige Leute im Reality-Business, die behaupten, dass ich mal Esc*rt war oder bin. Das Gerücht kennt Dennis auch", sagt die 32-Jährige, während ihr Freund neben ihr sitzt. "Wenn ich es war oder bin, hätte ich einige Handtaschen, Schuhe und Euros mehr auf dem Konto." Das Sommerhaus der Stars "Hot Banditoz"-Star packt aus: Das wurde im Sommerhaus nicht gezeigt Das Exit-Game zuvor hatten Paulina und Tommy gegen Jochen (63) und Tina Horst (52) gewonnen. Vor der anschließenden Eliminierung schützte sie das nicht.

Will hören, was Tommy zu sagen hat: Queen of Austria. © RTL