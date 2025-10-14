 1.533

Horror-Paar bringt Kandidaten in Reality-Show an Grenze: "Scheiß Fake-Show"

Das nächste Riesendrama bahnt sich im "Sommerhaus der Stars" an. Zum Leidwesen aller Kandidaten, die sich sicher sind: Das ist einfach nur Show!

Von Lisa Marie Peisker

Bocholt - Das nächste Riesendrama bahnt sich in der 6. Folge von "Sommerhaus der Stars" an. Zum Leidwesen aller Kandidaten, die sich sicher sind: Das ist einfach nur Show!

Nach dem Streit in Dauerschleife weint Sarah Joelle Jahnel (36) bittere Tränen.
Nach dem Streit in Dauerschleife weint Sarah Joelle Jahnel (36) bittere Tränen.  © RTL

Nach einem Streit mit Ersin (37) wollte Sarah Joelle Jahnel (36) das Sommerhaus direkt nach dem Einzug auch schon wieder verlassen.

Die Sängerin entscheidet sich zwar nach einer Nacht Bedenkzeit doch dagegen, sonderlich besser wird es am nächsten Tag trotzdem nicht.

"Der will jetzt hier die Show machen […] will schnell die Kohle mitnehmen", ärgert sich Sarah über ihren Freund.

Sommerhaus der Stars: "Sommerhaus"-Fluch schlägt zu: Kandidatin verkündet Trennung - und erhebt Fremdgeh-Vorwürfe
Das Sommerhaus der Stars "Sommerhaus"-Fluch schlägt zu: Kandidatin verkündet Trennung - und erhebt Fremdgeh-Vorwürfe

Was folgt, sind Wutausbrüche, Gruppengespräche, Tränen und ein endlos genervter Ersin. Dieser hat eigentlich nur einen Wunsch: "Ich will einfach meine Ruhe haben". Genug für seine Freundin, die prompt schon wieder die Koffer packt. "Ich gehe!"

Tara Tabitha (32) stellt unterdessen die Vermutung auf, dass sie gar kein Paar mehr sind. "Also mich nervt es, ich kann mir die scheiß Fake-Show nicht mehr geben", regt sie sich auf.

Edda Pilz (24) muss den beiden ebenfalls die Meinung geigen. "Es ist einfach ein Scheiterhaufen, der schon brennt", sieht sie schwarz für die Beziehung.

Wer sich schon gefreut hat, dass mit Sarahs Entscheidung endlich wieder etwas Ruhe ins Sommerhaus einkehrt, wird enttäuscht. Denn natürlich macht sie auch dieses Mal einen Rückzieher und bleibt.

Auf die anderen hören, das sei für sie absolut keine Option. "Ich tue genau das Gegenteil davon."

Sollten vielleicht doch lieber getrennte Wege gehen: Sarah und ihr Partner Ersin (37).
Sollten vielleicht doch lieber getrennte Wege gehen: Sarah und ihr Partner Ersin (37).  © RTL

"Sommerhaus der Stars": Kleines Ding sorgt für großen Ärger

Jennifer Degenhart (27) hat es einfach nur gut gemeint.
Jennifer Degenhart (27) hat es einfach nur gut gemeint.  © RTL

Ein Neueinzug bringt unterdessen das Gefüge in der Reality-Show wieder durcheinander.

"Köln 50667"-Paar Lou (36) und Pascal (28) werden, zugegeben, nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen.

Glücklicherweise dauert es nicht lange, bis das nächste Drama den unerwünschten Einzug überschattet.

Sommerhaus der Stars: "Sommerhaus": Silva Gonzalez wehrt sich gegen Homophobie-Vorwürfe
Das Sommerhaus der Stars "Sommerhaus": Silva Gonzalez wehrt sich gegen Homophobie-Vorwürfe

Beim Flaschendrehen muss Jennifer Degenhart (27) auf die Frage antworten, ob ihr Freund einen Großen hat.

Nach kurzem Überlegen sagt sie schließlich: "Für mich ist er perfekt" - Autsch. Marvin Kleinen (31) findet das überhaupt nicht lustig und muss gehen. "Sonst streiten wir uns gleich", fügt er noch hinzu.

Tommy Pedroni (30) kann den Ärger verstehen. "Das ist praktisch, als ob ich sage 'Ja, der ist schon süß'", fasst er Jennifers niederschmetternde Antwort zusammen.

Marvin Kleinen (31) fühlt sich hingegen ziemlich bloßgestellt.
Marvin Kleinen (31) fühlt sich hingegen ziemlich bloßgestellt.  © RTL

Sendehinweis: Die 10. Staffel "Sommerhaus der Stars" läuft immer dienstags bei RTL. Folge 6 könnt Ihr am 21. Oktober um 20.15 Uhr im TV sehen oder ab sofort bei RTL+.

Titelfoto: Montage: RTL

Mehr zum Thema Das Sommerhaus der Stars: