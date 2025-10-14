Horror-Paar bringt Kandidaten in Reality-Show an Grenze: "Scheiß Fake-Show"

Bocholt - Das nächste Riesendrama bahnt sich in der 6. Folge von " Sommerhaus der Stars " an. Zum Leidwesen aller Kandidaten, die sich sicher sind: Das ist einfach nur Show!

Nach dem Streit in Dauerschleife weint Sarah Joelle Jahnel (36) bittere Tränen. © RTL

Nach einem Streit mit Ersin (37) wollte Sarah Joelle Jahnel (36) das Sommerhaus direkt nach dem Einzug auch schon wieder verlassen.

Die Sängerin entscheidet sich zwar nach einer Nacht Bedenkzeit doch dagegen, sonderlich besser wird es am nächsten Tag trotzdem nicht.

"Der will jetzt hier die Show machen […] will schnell die Kohle mitnehmen", ärgert sich Sarah über ihren Freund.

Was folgt, sind Wutausbrüche, Gruppengespräche, Tränen und ein endlos genervter Ersin. Dieser hat eigentlich nur einen Wunsch: "Ich will einfach meine Ruhe haben". Genug für seine Freundin, die prompt schon wieder die Koffer packt. "Ich gehe!"

Tara Tabitha (32) stellt unterdessen die Vermutung auf, dass sie gar kein Paar mehr sind. "Also mich nervt es, ich kann mir die scheiß Fake-Show nicht mehr geben", regt sie sich auf.

Edda Pilz (24) muss den beiden ebenfalls die Meinung geigen. "Es ist einfach ein Scheiterhaufen, der schon brennt", sieht sie schwarz für die Beziehung.

Wer sich schon gefreut hat, dass mit Sarahs Entscheidung endlich wieder etwas Ruhe ins Sommerhaus einkehrt, wird enttäuscht. Denn natürlich macht sie auch dieses Mal einen Rückzieher und bleibt.

Auf die anderen hören, das sei für sie absolut keine Option. "Ich tue genau das Gegenteil davon."