 627

Schlimmstes Paar im Reality-TV? Streit eskaliert: "Ich trenne mich jetzt vor ganz Deutschland von dir"

In der siebten "Sommerhaus der Stars"-Folge nehmen die Streitereien zwischen Edda und Micha plötzlich ein ganz anderes Ausmaß an.

Von Annika Rank

Bocholt - Dass Edda Pilz (24) und Micha Klotz (30) nicht gerade eine Vorzeigebeziehung führen, sollte jedem "Sommerhaus der Stars"-Zuschauer inzwischen bewusst sein. In der siebten Folge nehmen die Streitereien nochmal ein ganz anderes Ausmaß an.

Edda Pilz (24) und Micha Klotz (30) streiten quasi ohne Pause.
Edda Pilz (24) und Micha Klotz (30) streiten quasi ohne Pause.  © RTL

Schon zu Beginn der Episode befinden sich die beiden im konstanten Streit-Modus. "Wenn ich bei dir bin, bist du anstrengend. Du bist halt einfach immer komisch, das sehen ja alle. Da brauchst du dich ja nicht wundern, dass ich vor dir wegrenne", teilt Micha gegen seine Freundin aus. "So viel kann ich mich gar nicht verstecken, wie ich würde wollen!"

Die Situation eskaliert erst so richtig, als Tommy Pedroni (30) von den beiden wissen möchte, wie glücklich sie mit ihrer Beziehung denn eigentlich seien. Micha - der mit "80-90 Prozent" antwortet - ist derart verletzt von Eddas "70 Prozent", dass er vollkommen durchdreht: "Okay, Trennung! Ich trenne mich jetzt vor ganz Deutschland von dir! Wir packen jetzt unsere Sachen, wir gehen."

Er redet sich in Rage: "Ich kann mich auf Single machen, dann kann ich 300 Millionen Frauen bu****. Da kann ich in meiner Umgebung schon alleine übern Block drei wegfi****, die haben dicke Ti****, das juckt mich gar nicht."

Sommerhaus der Stars: Alt-Männer-Allianz bringt Sommerhaus zum Kochen: "Ich dachte, ihr hasst euch, ihr Fake-Fo****"
Das Sommerhaus der Stars Alt-Männer-Allianz bringt Sommerhaus zum Kochen: "Ich dachte, ihr hasst euch, ihr Fake-Fo****"

Während die anderen Bewohner seinem Gefühlsausbruch geschockt zusehen, kennt Edda das Spiel schon: Es sei nicht das erste Mal, dass sich der 30-Jährige betrunken getrennt habe. Am nächsten Morgen komme er dann immer wieder weinend zurück: "Er meint das nicht ernst." Und so ist es tatsächlich auch diesmal.

Die Ursache hinter seinen Emotionen und dem "Hilfeschrei nach Liebe" sieht Edda in Michas Vergangenheit: "Das sind Wunden, die ich nicht verursacht habe und ich habe auch nicht verdient, die heilen zu müssen. Ich bin keine Therapeutin, ich bin seine Freundin."

Micha trennt sich von seiner Freundin und will die Show verlassen - macht dann aber doch wieder einen Rückzieher.
Micha trennt sich von seiner Freundin und will die Show verlassen - macht dann aber doch wieder einen Rückzieher.  © RTL
Die 24-Jährige bricht unterdessen weinend zusammen.
Die 24-Jährige bricht unterdessen weinend zusammen.  © RTL

Sommerhaus der Stars: Ersin und Jochen hetzen gegeneinander

Ersin (37) fühlt sich von Jochen angegriffen.
Ersin (37) fühlt sich von Jochen angegriffen.  © RTL

Jochen Horst (63) hat es unterdessen auf Sarah Joelle Jahnel (36) abgesehen und versucht, die anderen Bewohner von ihrem Rauswurf zu überzeugen. Dafür schreckt er auch nicht davor zurück, ihren Partner Ersin (37) wegen dessen "Frauenbilds" anzugreifen.

Der Schauspieler nimmt dabei auch die anderen Männer in die Verantwortung, die seiner Ansicht nach tatenlos dabei zusehen, wie Ersin respektlos mit ihren Freundinnen umgehe: "Die Männer geben ein ganz schwaches Bild ab."

Auf diese Unterstellung reagiert der 37-Jährige ziemlich empfindlich. "Du bist hier die dreckige Pest, du dreckiger, räudiger Schauspieler", schreit er Jochen plötzlich an, sodass ihn die anderen Bewohner sogar beschwichtigen müssen.

Sommerhaus der Stars: "Sommerhaus"-Fluch schlägt zu: Kandidatin verkündet Trennung - und erhebt Fremdgeh-Vorwürfe
Das Sommerhaus der Stars "Sommerhaus"-Fluch schlägt zu: Kandidatin verkündet Trennung - und erhebt Fremdgeh-Vorwürfe

Auch zu Jochens Schlafplatz auf der Matratze lässt er einen Kommentar ab: "Genau da, wo du hingehörst: auf dem Boden."

Der 63-Jährige hat sich bisher meistens aus den Streits rausgehalten. Jetzt ist er selbst mittendrin.
Der 63-Jährige hat sich bisher meistens aus den Streits rausgehalten. Jetzt ist er selbst mittendrin.  © RTL

Sendehinweis: Die 10. Staffel "Sommerhaus der Stars" läuft immer dienstags bei RTL. Folge 7 könnt Ihr am 28. Oktober um 20.15 Uhr im TV sehen oder ab sofort bei RTL+.

Titelfoto: RTL

Mehr zum Thema Das Sommerhaus der Stars: