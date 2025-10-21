Schlimmstes Paar im Reality-TV? Streit eskaliert: "Ich trenne mich jetzt vor ganz Deutschland von dir"

Bocholt - Dass Edda Pilz (24) und Micha Klotz (30) nicht gerade eine Vorzeigebeziehung führen, sollte jedem " Sommerhaus der Stars "-Zuschauer inzwischen bewusst sein. In der siebten Folge nehmen die Streitereien nochmal ein ganz anderes Ausmaß an.

Edda Pilz (24) und Micha Klotz (30) streiten quasi ohne Pause. © RTL

Schon zu Beginn der Episode befinden sich die beiden im konstanten Streit-Modus. "Wenn ich bei dir bin, bist du anstrengend. Du bist halt einfach immer komisch, das sehen ja alle. Da brauchst du dich ja nicht wundern, dass ich vor dir wegrenne", teilt Micha gegen seine Freundin aus. "So viel kann ich mich gar nicht verstecken, wie ich würde wollen!"

Die Situation eskaliert erst so richtig, als Tommy Pedroni (30) von den beiden wissen möchte, wie glücklich sie mit ihrer Beziehung denn eigentlich seien. Micha - der mit "80-90 Prozent" antwortet - ist derart verletzt von Eddas "70 Prozent", dass er vollkommen durchdreht: "Okay, Trennung! Ich trenne mich jetzt vor ganz Deutschland von dir! Wir packen jetzt unsere Sachen, wir gehen."

Er redet sich in Rage: "Ich kann mich auf Single machen, dann kann ich 300 Millionen Frauen bu****. Da kann ich in meiner Umgebung schon alleine übern Block drei wegfi****, die haben dicke Ti****, das juckt mich gar nicht."

Während die anderen Bewohner seinem Gefühlsausbruch geschockt zusehen, kennt Edda das Spiel schon: Es sei nicht das erste Mal, dass sich der 30-Jährige betrunken getrennt habe. Am nächsten Morgen komme er dann immer wieder weinend zurück: "Er meint das nicht ernst." Und so ist es tatsächlich auch diesmal.

Die Ursache hinter seinen Emotionen und dem "Hilfeschrei nach Liebe" sieht Edda in Michas Vergangenheit: "Das sind Wunden, die ich nicht verursacht habe und ich habe auch nicht verdient, die heilen zu müssen. Ich bin keine Therapeutin, ich bin seine Freundin."

