Kurz vor Sendestart: "Sommerhaus der Stars"-Trailer hat es in sich!

Köln - Bald hat der Dienstagabend wieder einen Sinn! Auf RTL startet am 19. September das " Sommerhaus der Stars " in die nächste Runde. Schon ein kleiner Trailer gibt Preis, auf welches Drama sich Fans schon jetzt mächtig freuen können.

Auch in den nun jüngst veröffentlichten Ausschnitten wird deutlich, worauf sich die Zuschauer ab dem 19. September gefasst machen dürften - jede Menge Zoff!

Schon vorab wurde klar, worauf sich die Teilnehmenden da eingelassen hatten. Nicht weniger als ein Mega-Zoff um Gigi Birofio (24) und Can Kaplan (27) zwang RTL schon Anfang Juli zu einem öffentlichen Statement.

Auf TikTok kursiert seit Montagabend der erste Trailer zur achten Staffel der Promi-WG und der hat es in sich.

Es wird gezickt, geheult und scharf geschossen! So oder so ähnlich lässt sich der erste Ausblick auf die neue Staffel vorhersagen.

Im vordersten Teil dieses Hauses findet im "Sommerhaus der Stars" die ganze Action statt. © Guido Kirchner/dpa

Eine, die den Streit liebt und gerne im Mittelpunkt steht? Claudia Obert (61)! Kaum im Haus angekommen, öffnet die TV-Ikone "Life is a party, no campari no party" die erste Flasche Schampus und reißt die Arme nach oben.

Auch ihr späterer Satz "Ich bin der einzige Star", dürfte bei ihren Mitstreitenden gehörig für Missstimmung gesorgt haben.

Dass aber nicht nur Stunk und Streit ins Haus einziehen werden, dafür sorgt Ballermann-Sänger Tim Toupet (51) höchst persönlich!

An der Seite von Gattin Carina Crone (51) spielt der "Ich bin ein Döner"-Interpret oftmals den Lilalaune-Bären und trägt zur positiven Grundstimmung in der Promi-WG bei.

Ob die sich allerdings rund um jenen besagten "Zwischenfall" grundlos lieb hat? Davon können sich TV-Zuschauer ab dem 19. September (20.15 Uhr) wöchentlich überzeugen.