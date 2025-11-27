Nach Trennungs-Drama mit Edda: Micha Klotz gesteht Untreue
Berlin - Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) gehen seit Monaten getrennte Wege. Während Edda ihm wiederholten Betrug vorwirft, schwieg Micha bislang zu den Anschuldigungen - bis jetzt!
Sie gingen als Gewinner aus "Das Sommerhaus der Stars" hervor, doch als Paar haben sie verloren. Im Juli trennte sich die 24-Jährige von Micha. Seitdem herrscht ein Rosenkrieg.
Edda unterstellt ihrem Exfreund, er habe sie mehrmals betrogen. Er stritt diese Behauptungen bislang ab. Im Interview mit Ramon Wagner auf YoutTube zeigte er jedoch erstmals eine völlig andere Seite.
"Es gab mal Tage, wo ich vielleicht schon auf eine andere Frau gestoßen bin", offenbart der gebürtige Brandenburger. Das sei vor circa einem Jahr nach einem Streit zwischen ihm und Edda passiert.
"Ich bin weg gewesen und hab da quasi jemanden kennengelernt, der hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Die hat mir zugehört", so der 27-Jährige.
Er sei nicht mit der Intention da gewesen, dass irgendwas Intimes passiert. "Ich war einfach traurig, am Boden zerstört und hab mich einfach ausgeheult", erklärt er dem Youtuber.
Micha Klotz erklärt seine Sicht zu den Vorwürfen
Irgendwann sei dann "eins zum anderen gekommen". Damit liefert der Reality-Star erstmals eine Bestätigung für die Anschuldigungen seiner Ex-Freundin.
Ob man sein Verhalten wirklich als handfesten Betrug werten kann, stellt er allerdings infrage. "Man hat gestritten, es war vorbei, ich fahr' los, trinke Alkohol und lerne jemanden kennen. Das ist eine Auslegungssache", rechtfertigt sich Micha.
Wer selbst noch nicht in so einer Situation war, könne das nicht verstehen, erklärt er. Im Endeffekt sei es seine Unzufriedenheit mit der Beziehung zu Edda gewesen, dass er sich anderen Frauen geöffnet hat.
Im Interview sprach er zudem über ihre lange Sexflaute, die schon im Sommerhaus für viele Diskussionen sorgte.
"Edda und ich hatten zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, eh kein Sexleben. Und danach hatten wir auch kein Sexleben", so Micha.
Titelfoto: Instagram: michael.ktz ; edda.elisa