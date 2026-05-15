Neuer Cast steht! RTL schickt diese Paare ins "Sommerhaus der Stars"

Köln/Bocholt - Wer wird Nachfolger der amtierenden Champions Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27)? Um diesen Titel streiten sich im Sommer diese acht Promi-Paare im " Sommerhaus der Stars "!

Nico Legat und Laura Parrinello gelten als eines der bekanntesten Promi-Paare der diesjährigen Staffel. © RTL

Eines davon feiert mit dem Einzug sogar ein öffentliches Liebes-Outing!

Nämlich: TV-Kommissar Michael Naseband (60) und Shelly Braun (30)! "Ganz oder gar nicht! Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt und sind seit einem Jahr fest zusammen", erklärt sie gegenüber RTL.

Auch die ehemalige DSDS-Kandidatin Vanessa Neigert (32) und Freund Giovanni Weisheit (32) mischen im diesjährigen Rennen um 50.000 Euro Preisgeld und Promi-Prestige mit.

Trotz großer Vorfreude auf das TV-Projekt weiß die Schlagersängerin, was auf sie zukommen wird. "So feierlich wird es mit den anderen Paaren sicher nicht bleiben."

Das wissen auch diese beiden: Nico Legat (28) und Partnerin Laura Parrinello (26). "Wir sind für alles gewappnet", freut sich der Sohnemann von Thorsten "Kasalla" Legat (57) vor dem TV-Einzug in Bocholt.