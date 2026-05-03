Wie eine Sucht: "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Edda bereut ihre Schönheits-OPs

Berlin - Reality-Star Edda Pilz (24) spricht offen über ihre Beauty-Eingriffe – und zieht dabei ein überraschend ehrliches Fazit.

Edda Pilz (24) sieht ihre Beweggründe für die Eingriffe an ihrem Körper heute kritisch. © Screenshot/instagram/edda.elisa

Die "Sommerhaus der Stars"-Siegerin hat sich bereits mit 19 und 20 die Brüste und die Nase operieren lassen – aus den falschen Gründen, wie sie heute selbst sagt.

In einem neuen Instagram-Video rechnet Edda schonungslos mit ihrem früheren Ich ab.

"Ich bin die Influencerin, die eigentlich gar nicht mehr so richtig aussieht, wie sie wirklich aussieht", erklärt sie gleich zu Beginn. Zwischen damals und heute liegen mehrere Eingriffe – und viele Zweifel.

Die 24-Jährige dachte damals: "Wenn ich diese Dinge an mir verändere, bin ich endlich glücklich." Doch schnell merkte sie: "Ich war danach nicht zufriedener als vorher, sondern eher im Gegenteil. Ich wollte immer mehr", gesteht Edda heute ehrlich.

Die Ursache sieht sie auch im Druck durch Social Media. "Wir sehen perfekte Gesichter, perfekte Körper – und ich habe mich verglichen und dachte: Ich bin nicht gut genug", so Edda. Besonders deutlich wird sie dabei: "Normale Menschen sehen nicht aus wie Kylie Jenner – und das ist auch okay."