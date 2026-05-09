Wollny-Knall im "Sommerhaus der Stars"? Loredana und Silvia sollen in Bocholt einziehen

Bocholt (Nordrhein-Westfalen) - Nicht mehr lange und " Das Sommerhaus der Stars " öffnet wieder seine Pforten. Jetzt gibt es auch die ersten Gerüchte, welche Paare im Münsterland um den Sieg kämpfen.

Loredana Wollny (22) und ihre Mutter Silvia (61) könnten ins "Sommerhaus der Stars" ziehen. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshot), Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Wie das Instagram-Portal "dailytrashtv" auf seinem Kanal nämlich spekuliert, soll niemand Geringeres als Loredana Wollny (22) mit ihrem Ehemann Servet an der Show teilnehmen.

Und dann könnte es in Bocholt zum großen Knall kommen: Denn nicht nur das jüngste der Wollny-Kinder soll dabei sein, sondern auch Mutter Silvia (61)! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Harald Elsenbast (65) würde die TV-Bekanntheit in das Haus ziehen.

Das Brisante an der Geschichte: Seit Wochen gibt es einen öffentlichen Kleinkrieg zwischen Silvia und Loredana sowie ihrem Gatten. Der Streit ging sogar so weit, dass die 22-Jährige den Kontakt zu ihrer Familie gänzlich abgebrochen hat.

Was der Auslöser für das Ganze ist, ist allerdings nicht bekannt. Vielleicht kann die Geschichte ja aber im "Sommerhaus der Stars" aufgelöst werden.

Neben den Wollnys sollen zudem auch Kim Virginia Hartung (30) und ihr On-off-Freund Nikola Glumac (30) den Weg ins Münsterland einschlagen.

In den vergangenen Jahren haben die beiden zwar immer wieder für Aufsehen gesorgt, doch eine gemeinsame Teilnahme an einer Reality-Show hat es noch nicht gegeben. Bis jetzt?