Silva Gonzalez freut sich über außergewöhnlichen Fund auf Bürgersteig
Hamburg - Als Silva Gonzalez (46) auf seinem Fahrrad unterwegs war, konnte er nicht glauben, was er am Straßenrand erblickte. Ein Traum ging für den aktuellen "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer in Erfüllung.
Trödeln beim Fahrrad fahren: Silva konnte sein Glück kaum fassen, wie er seiner Community auf Instagram mitteilte.
Die Leute würden immer wieder mal etwas auf die Straße stellen, was sie nicht mehr bräuchten, so der 46-Jährige. "Manchmal sind da echt wahre Schätze dabei", erklärte der "Hot Banditoz"-Sänger.
Im ZDF bei "Bares für Rares" würde man dafür ordentlich was für bekommen, fachsimpelte er.
Dann zeigte er seinen Followern den Schatz: eine Autorennbahn von Carrera.
Der 46-Jährige konnte es kaum glauben: "Ich habe so etwas als Kind nie gehabt und die Leute legen das hier einfach vor die Tür!"
Im Hintergrund hörte man es rascheln, denn während er mit einer Hand seine Story weiter aufnahm, öffnete er mit der anderen den Karton der Autorennbahn.
"Leute, für mich ist gerade Silvester und Weihnachten und ich habe gerade geguckt. Es ist noch alles drin ... Das ist unglaublich!", so Silva.
Silva Gonzalez: "Also die Leute haben zu viel Geld hier"
Nur stand der 46-Jährige aber vor einem Problem.
Er war mit dem Rad unterwegs, so würde er sein Fundstück nicht nach Hause transportiert bekommen. Doch das sollte ihn von seinem Glück nicht abhalten.
Er erklärte seinen Followern, dass er nun am Haus klingeln und nachfrage werde, ob er die Bahn gleich mit dem Auto abholen kommen könne. "Also die Leute haben zu viel Geld hier", sagte der Sänger, "Unfassbar, die werde ich schön mitnehmen."
Ob der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer wirklich nochmal zurückgekommen ist, um sich die Autorennbahn zu holen, gibt er in seiner Story allerdings leider nicht weiter preis.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/silvagonzalez_official