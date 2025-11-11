Silva Gonzalez freut sich über außergewöhnlichen Fund auf Bürgersteig

Hamburg - Als Silva Gonzalez (46) auf seinem Fahrrad unterwegs war, konnte er nicht glauben, was er am Straßenrand erblickte. Ein Traum ging für den aktuellen " Sommerhaus der Stars "-Teilnehmer in Erfüllung.

Während Silva Gonzalez (46) auf dem Rad unterwegs ist, macht er einen besonderen Fund. © FotFomontage: Instagram/silvagonzalez_official

Trödeln beim Fahrrad fahren: Silva konnte sein Glück kaum fassen, wie er seiner Community auf Instagram mitteilte.

Die Leute würden immer wieder mal etwas auf die Straße stellen, was sie nicht mehr bräuchten, so der 46-Jährige. "Manchmal sind da echt wahre Schätze dabei", erklärte der "Hot Banditoz"-Sänger.

Im ZDF bei "Bares für Rares" würde man dafür ordentlich was für bekommen, fachsimpelte er.

Dann zeigte er seinen Followern den Schatz: eine Autorennbahn von Carrera.

Der 46-Jährige konnte es kaum glauben: "Ich habe so etwas als Kind nie gehabt und die Leute legen das hier einfach vor die Tür!"

Im Hintergrund hörte man es rascheln, denn während er mit einer Hand seine Story weiter aufnahm, öffnete er mit der anderen den Karton der Autorennbahn.

"Leute, für mich ist gerade Silvester und Weihnachten und ich habe gerade geguckt. Es ist noch alles drin ... Das ist unglaublich!", so Silva.