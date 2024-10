Sommerhaus-Star verliert Respekt vor Partner: "Will in dein hässliches, fettes Gesicht rotzen!"

Bereits nach fünf Folgen liegen die Nerven der Sommerhaus-Bewohner blank. Vor allem Alessia kann ihre lose Zunge nicht zügeln.

Von Anna Gumbert

Bocholt - In Folge 5 des "Sommerhaus der Stars" müssen die Fans und Bewohner Abschied von ihren Lieblings-Veganern nehmen. Dafür zieht buchstäblich ein Schrank in die Villa in Bocholt ein, der eine bisherige Allianz unter den Bewohnern ins Bröckeln bringt.

Tessa (34, l.) und Jakob (39, M.) müssen im Exit-Game gegen Theresia (31) und Stefan (57) antreten - und verlieren. © RTL Nach der letzten Nominierung müssen Tessa (34) und Freund Jakob (39) sowie Theresia (31) und Stefan (57) ins Exit-Game. "Ich hab so eine Wut in mir über das Verhalten, dass ich so eine Motivation habe und kämpfen will", so Tessas (veganer) Schlachtruf. Der hilft ihr allerdings wenig, denn das gegnerische Team kann die Challenge für sich gewinnen - Team Tofu muss das Sommerhaus verlassen. "Ich wäre gerne noch einmal wiedergekommen und hätte denen den F*ck-Finger gezeigt, aber war nicht drin", bedauert Tessa. Und an die übrigen Paare gerichtet gibt es noch einmal eine Ansage: "Jetzt könnt ihr in Frieden eure Leichenteile weiter grillen!" Das Sommerhaus der Stars Im "Sommerhaus" geht's ab heute (nicht) um die Wurst: Erstes Paar bereits getrennt Um die emotionale Wut-Lücke, die Tessa hinterlassen hat, zu füllen, gibt es gleich Sommerhaus-Nachschub: Mit Ex-Bachelor Oliver Sanne (38) und seiner Freundin Jil (32) zieht das Nachrücker-Pärchen ein. Beim Anblick des mittlerweile zum Hünen trainierten Bachelors ("Ich esse 4000 Kalorien am Tag, mindestens") wird Raúl (37) ganz angst und bange. "Wir sollten alle Eier vor ihm verstecken", flüstert der Synchronsprecher eingeschüchtert.

Gloria (32) kann sich in der nächsten Challenge mit Freund Michael (32) vor der Nominierung sichern. © RTL

Alessia (22) lässt kein gutes Haar an ihrem Partner Can (27). © RTL

Der wiederum checkt nicht ganz, welche Informationen er im Sommerhaus lieber für sich behalten sollte. © RTL

Geheime Allianz im Sommerhaus geht nach hinten los