Vor Einzug ins "Sommerhaus der Stars": Laura kündigt ihrem Nico Legat Gewalt an
Köln/Bocholt - Die diesjährigen Promi-Paare haben das "Sommerhaus der Stars" noch nicht einmal betreten, da muss sich Nico Legat (28) schon vor der Eifersucht seiner Freundin Laura Parrinello (26) in Acht nehmen. Kommt es in der Show etwa zum Knall?
Kaum hat RTL den neuen Cast veröffentlicht, hagelt es von allen Seiten Kritik und fiese Kommentare.
Der Vorwurf: Die teilnehmenden Paare sollen viel zu unbekannt, eine absolute Enttäuschung sein.
Auch Promi-Sohnemann Nico Legat wird mit seiner Freundin dabei sein und um die Nachfolge der amtierenden Sieger Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) kämpfen.
Doch bevor die beiden überhaupt über Stock und Stein in die Promi-WG eingezogen sind, haut die 26-Jährige eine eiskalte Ansage raus.
Im offiziellen Sommerhaus-Podcast von RTL schildert Laura, dass sie überhaupt keinen Bock auf "Nicos Weiber" habe. Wen sie damit genau meint, bleibt vorerst ihr Geheimnis.
Allerdings wird sie kurz darauf noch deutlicher, droht dem Sohn von Thorsten Legat (57) sogar Gewalt an. "Ich habe ihm gesagt: Wenn er scheiße baut, kastriere ich ihn."
Nico Legat mit Fremdgeh-Vorwürfen konfrontiert
Mit "Scheiße" meint Laura offenbar einen potenziellen Seitensprung. Der wird dem 28-Jährigen nämlich von manchen Realitystars derzeit angedichtet.
Beispielsweise Jona Steinig (30) - Ex-Freund von Laura Maria Rypa (30) - behauptet, dass Nico bei den Dreharbeiten von "Prominent verwandt" fremdgegangen sein soll: "Bei Prominent verwandt fremdgehen und ab direkt ins Sommerhaus", schreibt der 30-Jährige unter dem RTL-Beitrag auf dem Sommerhaus-Account.
Auch Nicos Ex-Freundin Marlisa Rudzio (36) deutet geheime Details rund um ihren Verflossenen an. "Bei Herrn Legat hätte ich gerne bissl was gedroppt", kündigt die 36-Jährige an.
Im Spätsommer soll die neue Staffel vom "Sommerhaus der Stars" schließlich bei RTL über die Bildschirme flimmern. Ein genaues Startdatum hat RTL noch nicht verraten.
Titelfoto: RTL / Lena-Luise Grellert