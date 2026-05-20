Vor Einzug ins "Sommerhaus der Stars": Laura kündigt ihrem Nico Legat Gewalt an

Köln/Bocholt - Die diesjährigen Promi-Paare haben das " Sommerhaus der Stars " noch nicht einmal betreten, da muss sich Nico Legat (28) schon vor der Eifersucht seiner Freundin Laura Parrinello (26) in Acht nehmen. Kommt es in der Show etwa zum Knall?

Seit Februar dieses Jahres wohnen Nico Legat und Freundin Laura Parrinello zusammen unter einem Dach. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Nico Legat

Kaum hat RTL den neuen Cast veröffentlicht, hagelt es von allen Seiten Kritik und fiese Kommentare.

Der Vorwurf: Die teilnehmenden Paare sollen viel zu unbekannt, eine absolute Enttäuschung sein.

Auch Promi-Sohnemann Nico Legat wird mit seiner Freundin dabei sein und um die Nachfolge der amtierenden Sieger Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) kämpfen.

Doch bevor die beiden überhaupt über Stock und Stein in die Promi-WG eingezogen sind, haut die 26-Jährige eine eiskalte Ansage raus.

Im offiziellen Sommerhaus-Podcast von RTL schildert Laura, dass sie überhaupt keinen Bock auf "Nicos Weiber" habe. Wen sie damit genau meint, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Allerdings wird sie kurz darauf noch deutlicher, droht dem Sohn von Thorsten Legat (57) sogar Gewalt an. "Ich habe ihm gesagt: Wenn er scheiße baut, kastriere ich ihn."