Neuer Cast steht! RTL schickt diese Paare ins "Sommerhaus der Stars"
Köln/Bocholt - Wer wird Nachfolger der amtierenden Champions Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27)? Um diesen Titel streiten sich im Sommer diese acht Promi-Paare im "Sommerhaus der Stars"!
Eines davon feiert mit dem Einzug sogar ein öffentliches Liebes-Outing!
Nämlich: TV-Kommissar Michael Naseband (60) und Shelly Braun (30)! "Ganz oder gar nicht! Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt und sind seit einem Jahr fest zusammen", erklärt sie gegenüber RTL.
Auch die ehemalige DSDS-Kandidatin Vanessa Neigert (32) und Freund Giovanni Weisheit (32) mischen im diesjährigen Rennen um 50.000 Euro Preisgeld und Promi-Prestige mit.
Trotz großer Vorfreude auf das TV-Projekt weiß die Schlagersängerin, was auf sie zukommen wird. "So feierlich wird es mit den anderen Paaren sicher nicht bleiben."
Das wissen auch diese beiden: Nico Legat (28) und Partnerin Laura Parrinello (26). "Wir sind für alles gewappnet", freut sich der Sohnemann von Thorsten "Kasalla" Legat (57) vor dem TV-Einzug in Bocholt.
RTL überrascht mit neuem "Sommerhaus"-Cast
Neben Vanessa Greinert ist auch ein zweites DSDS-Sternchen mit von der Partie: Anita Latifi (30) und ihr Verlobter Fabrice Neda (29). "Wir sind so gefestigt – unsere Liebe kann selbst das Sommerhaus nicht erschüttern", gibt sich die Sängerin gelassen.
Vom "Sommerhaus-Fluch" wollen auch Hati Suárez (26) und Alexander Molz (30) nichts wissen. "Wenn wir das überstehen, überstehen wir alles. Und davon sind wir überzeugt", stellt die Erzfeindin von Walentina Doronina (26) siegessicher klar.
Neben Anna Lisson (26) und Tano Milingi (25) sind auch Ferdinand "Ferry" Pall (30) und Kathy Hartlieb (29) sowie Michelle Daniaux (28) mit Freund Sandro Ritzini (31) in der neuen Staffel dabei.
Auf Instagram hat RTL den neuen Cast bereits bestätigt. Auch die TV-Dreharbeiten sollen bereits begonnen haben.
Ein offizieller Starttermin der elften Staffel vom "Sommerhaus der Stars" steht derweil aber noch nicht fest. Voraussichtlich soll das Format im Spätherbst auf Sendung gehen.
Titelfoto: RTL