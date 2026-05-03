Nach Tod von Xatar (†43): Ehefrau erinnert sich an den Tag, der alles veränderte

Hamburg/Bonn - Der Schmerz bei seinen Liebsten sitzt noch immer tief: Am 8. Mai 2025 wurde Rapper Xatar (†43, bürgerlich: Giwar Hajabi) tot in einer Wohnung in Köln gefunden. Rund ein Jahr nach seinem Tod meldet sich seine Witwe Farvah Hajabi (38) erneut.

Rapper Xatar wurde nur 43 Jahre alt. Die genauen Hintergründe seines Todes sind bis heute unbekannt. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Anfang März 2026 brach Farvah erstmals ihr Schweigen über den schweren Verlust. In der NDR-Talkshow "deep und deutlich" teilt sie nun weitere seltene Einblicke in ihre Gefühlswelt nach dem Tod ihres Mannes.

"Ich habe in diesem Moment alles verloren, was ich selber bin. Nach so vielen Jahren ist man einfach eins. Und vor allem nach so vielen Jahren mit so vielen Schicksalsschlägen, wohlgemerkt. Das ist schon ein Schlag ins Gesicht. Man wird zu Pulver." Mehr als 15 Jahre waren Farvah und Xatar ein Paar, kannten sich seit ihrer Jugend.

Farvah erinnert sich noch genau an den Tag zurück, der ihr Leben veränderte: "An dem Tag selbst war das schon so, dass ich ihn nicht erreichen konnte", so die Ehefrau des Rappers über den 8. Mai. "Das war schon sehr untypisch. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dann klingelt es abends an der Tür. Wenn es abends an der Tür klingelt, dann weiß man, dass es die Endstufe ist." Eine düstere Vorahnung, die sich bestätigte.

Ihre Liebe sei intensiv gewesen, tief und von Anfang an besonders. "Wir haben uns jahrelang jeden Tag gesehen, haben stundenlang telefoniert." Gemeinsam hat das Paar fünf Kinder. Doch die Beziehung zu dem Rapper sei nicht immer einfach gewesen.