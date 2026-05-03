Sie wussten nichts voneinander: Drei Männer suchen vermissten Bruder
Parker (USA) - Ganz besondere Familiengeschichte bei "Bitte melde dich": Klaus (66), Ulli (65) und Peter (61) sind zwar Geschwister, haben jedoch völlig unterschiedliche Leben geführt. Lange wussten die Brüder nichts voneinander, da zwei von ihnen adoptiert wurden. Seit einigen Jahren sind sie wieder vereint, doch es fehlt noch ein vierter Bruder. Die Suche nach Dieter führt Julia Leischik (55) und ihr Team ins weit entfernte Colorado.
Weil der 1962 geborene Bruder zwar als Dieter Obst in Deutschland zur Welt kam, aber von einer US-amerikanischen Familie aufgenommen wurde, beginnt Teamkollege Marco Buch seine Reise im bitterkalten US-Bundesstaat Colorado.
Zwei von Leischik recherchierte Adressen liefen bereits ins Leere, weshalb Marco im Nationalarchiv Denver gezielt nach Männern sucht, die 1962 geboren und von Deutschland nach Colorado eingewandert sind.
Eine nächtliche Recherche ergibt: Fünf von insgesamt 15 Personen könnten infrage kommen. Da nicht sicher ist, wer von ihnen der Gesuchte ist, entschließt sich Marco, alle persönlich abzugrasen.
So fährt er stundenlang durch die verschneite Winterlandschaft nach Twin Lakes, um dort auf eine Sackgasse zu stoßen. "Alles für die Katz", zeigt sich der TV-Detektiv fast schon entmutigt. Auch zwei weitere Versuche, den richtigen Bruder zu finden, schlagen fehl.
Beim dritten Anlauf wird seine Hartnäckigkeit belohnt: In einem hübschen Häuschen im beschaulichen Parker trifft Marco auf Keith Buthy, der sich als der vermisste Dieter erweist und inzwischen einen neuen Namen hat.
Gesuchter Bruder heißt nicht mehr Dieter
Wie Klaus, Peter und Ulli bestätigt auch Keith, dass er nichts von der Existenz seiner drei Brüder gewusst hat. Bis auf Klaus waren alle bei Adoptiveltern und an unterschiedlichen Orten aufgewachsen.
Während Klaus und Ulli in Bayern wohnen, lebt Peter in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.
Keith bedauert sehr, dass er seine leibliche Mutter Else (†2008) nicht mehr kennenlernen konnte. Umso mehr freut sich der heute 63-Jährige jedoch auf das Wiedersehen mit seinen drei Brüdern: "Das haut mich gerade um."
Damit er die so schnell wie möglich in die Arme schließen kann, ist der US-Amerikaner nach Köln gereist. Das Quartett kann sein Glück kaum fassen "Es ist, als ob ich in den Spiegel schaue. Danke, dass ihr mich gefunden habt", freut sich Keith.
Die besondere Geschichte der vier Brüder könnt Ihr ab sofort bei Joyn sehen. Am Sonntag um 18.55 Uhr läuft die Folge darüber hinaus bei SAT.1.
Titelfoto: Sat.1