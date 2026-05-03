Sie wussten nichts voneinander: Drei Männer suchen vermissten Bruder

Parker (USA) - Ganz besondere Familiengeschichte bei "Bitte melde dich": Klaus (66), Ulli (65) und Peter (61) sind zwar Geschwister, haben jedoch völlig unterschiedliche Leben geführt. Lange wussten die Brüder nichts voneinander, da zwei von ihnen adoptiert wurden. Seit einigen Jahren sind sie wieder vereint, doch es fehlt noch ein vierter Bruder. Die Suche nach Dieter führt Julia Leischik (55) und ihr Team ins weit entfernte Colorado.

Peter (61, v.l.n.r.), Ulli (65) und Klaus (66) suchen ihren vierten Bruder. © Sat.1

Weil der 1962 geborene Bruder zwar als Dieter Obst in Deutschland zur Welt kam, aber von einer US-amerikanischen Familie aufgenommen wurde, beginnt Teamkollege Marco Buch seine Reise im bitterkalten US-Bundesstaat Colorado.

Zwei von Leischik recherchierte Adressen liefen bereits ins Leere, weshalb Marco im Nationalarchiv Denver gezielt nach Männern sucht, die 1962 geboren und von Deutschland nach Colorado eingewandert sind.

Eine nächtliche Recherche ergibt: Fünf von insgesamt 15 Personen könnten infrage kommen. Da nicht sicher ist, wer von ihnen der Gesuchte ist, entschließt sich Marco, alle persönlich abzugrasen.

So fährt er stundenlang durch die verschneite Winterlandschaft nach Twin Lakes, um dort auf eine Sackgasse zu stoßen. "Alles für die Katz", zeigt sich der TV-Detektiv fast schon entmutigt. Auch zwei weitere Versuche, den richtigen Bruder zu finden, schlagen fehl.

Beim dritten Anlauf wird seine Hartnäckigkeit belohnt: In einem hübschen Häuschen im beschaulichen Parker trifft Marco auf Keith Buthy, der sich als der vermisste Dieter erweist und inzwischen einen neuen Namen hat.