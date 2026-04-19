Sarah Engels spricht über ihre dunkelsten Zeiten: "Musste ganz tief fallen"

Hamburg - Mit 18 Jahren stand Sarah Engels (33) plötzlich im Rampenlicht, wohl fühlte sie sich dabei aber nicht. Im ARD-Talkformat " deep und deutlich " sprach die Sängerin offen über ihre Selbstzweifel, die plötzliche Verantwortung als junge Mutter und ihr dunkelstes Kapitel.

Musikerin Sarah Engels (33) sprach bei "deep und deutlich" über ihre schweren Zeiten. © Carsten Koall/dpa

Schon früh in ihrem Leben erkannte Engels, dass sie Probleme mit ihrem eigenen Körper hatte. "Ich war in dem Alter ein bisschen moppelig. Ich habe mich nie wirklich wohl in meinem Körper gefühlt", gestand sie im Gespräch mit den Moderatorinnen Aminata Belli (34) und Lola Weippert (30). "Ich war eines der Mädchen, die nach außen hin immer super stark gewirkt haben, so, wie ich es auch heute noch tue. Nur mit dem Unterschied, dass ich das damals überhaupt nicht war."

Vor allem Kommentare wie "Iss nicht so viel, du wirst immer dicker" oder "Zeig doch mal deine Brust, wie die wächst. Ist da denn schon etwas?" empfand sie als unangenehm und lösten in ihr etwas aus. Was folgte, war die pure Verunsicherung.

Die wurde auch nicht besser, als sie mit 18 Jahren bei "Deutschland sucht den Superstar" mitmachte. Ganz im Gegenteil, der Druck nahm sogar noch zu. Weil sich Engels mit den anderen Mädels ständig verglich, fühlte sie sich "nicht richtig wohl". Sie versuchte ihre Unsicherheit zu überspielen.

"Gerade die, die arrogant wirken, sind eigentlich die, die am unsichersten sind", erklärte sie und spielte damit auch auf sich selbst an.