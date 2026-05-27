Zwei neue Frauen ziehen in die Bachelor-Villa, doch eine ist nicht für Dates da
Kapstadt - Aufregung in der Frauenvilla! In der vierten Folge bei "Die Bachelors" rücken gleich zwei neue Damen nach. Während Franziska (31) mit ihrer selbstbewussten Tanz-Performance das Gruppendate crasht, steht am nächsten Tag völlig überraschend Elisa (33) vor der Tür. Doch Letztere ist gar nicht fürs Dating nach Südafrika gereist ...
Bei der 33-Jährigen handelt es sich nämlich nicht um eine potenzielle neue Partnerin, die beide Junggesellen kennenlernen möchte.
Stattdessen hat Tims Schwester Lena, wie ihr richtiger Rufname lautet, eine ganz besondere Aufgabe: Sie zieht als "Spionin" in die Ladys-Villa und will herausfinden, wie die Mädels wirklich ticken. Um nicht aufzufallen, wird sie in den nächsten Tagen auf ihren zweiten Vornamen "Elisa" hören.
Als Lena die beiden Rosenkavaliere beim Kuchenessen überrascht, ist Tim völlig von den Socken. "Ist das dein Ernst?", kann er zunächst gar nicht glauben, dass seine zwei Jahre jüngere Schwester ihren Bruder für einige Zeit begleiten wird.
Während sich der 35-Jährige und sein Kollege Sebastian (33) über die Unterstützung freuen, hält sich die Freude in der Frauenvilla in Grenzen. Kein Wunder, denn kurz zuvor war erst ganz frisch eine neue Konkurrentin eingezogen.
Und die hatte sich mit ihrem souveränen Auftritt beim Tanz-Date keine Freunde gemacht - zumindest, was ihre Konkurrentinnen angeht. Vor allem Kim ist über Franziskas Anwesenheit not amused. "Kein Bock auf so 'ne Bitch", macht sie ihren Standpunkt vor den anderen Frauen klar.
Tim offenbart, dass er ein falsches Bild von Miri hatte
Abseits vom ganzen Trubel lernen sich Tim und Kandidatin Miri (28) bei einem Einzeldate besser kennen. Nach einer actionreichen Fahrt auf der Rennstrecke und einem viel zu kurzen Speed-Dating mit Natalie (29), Neuankömmling Franziska und Michelle (28) will der Geschäftsführer einer Zeitarbeitsfirma die Immobilienverwalterin auf den Zahn fühlen.
Der Grund: "Ich hatte das Gefühl, dass sie mir das sagt, was ich hören will." Doch bei einem intensiven Gespräch legt Tim seine Zweifel immer weiter ab. Das romantische Date verläuft so gut, dass der Kölner sich am Ende eingesteht: "Ich habe sie falsch eingeschätzt."
Und auch Miri empfindet nun mehr Sicherheit: "Ich denke schon, dass da Interesse da ist."
Die vierte Folge von "Die Bachelors" ist ab sofort im Stream bei RTL+ verfügbar. Am kommenden Mittwoch läuft die Episode zudem ab 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)