Zwei neue Frauen ziehen in die Bachelor-Villa, doch eine ist nicht für Dates da

Kapstadt - Aufregung in der Frauenvilla! In der vierten Folge bei " Die Bachelors " rücken gleich zwei neue Damen nach. Während Franziska (31) mit ihrer selbstbewussten Tanz-Performance das Gruppendate crasht, steht am nächsten Tag völlig überraschend Elisa (33) vor der Tür. Doch Letztere ist gar nicht fürs Dating nach Südafrika gereist ...

Tims Schwester Lena (33) alias "Elisa" mischt die Gruppe auf und will herausfinden, wie die Frauen wirklich ticken. © RTL

Bei der 33-Jährigen handelt es sich nämlich nicht um eine potenzielle neue Partnerin, die beide Junggesellen kennenlernen möchte.

Stattdessen hat Tims Schwester Lena, wie ihr richtiger Rufname lautet, eine ganz besondere Aufgabe: Sie zieht als "Spionin" in die Ladys-Villa und will herausfinden, wie die Mädels wirklich ticken. Um nicht aufzufallen, wird sie in den nächsten Tagen auf ihren zweiten Vornamen "Elisa" hören.

Als Lena die beiden Rosenkavaliere beim Kuchenessen überrascht, ist Tim völlig von den Socken. "Ist das dein Ernst?", kann er zunächst gar nicht glauben, dass seine zwei Jahre jüngere Schwester ihren Bruder für einige Zeit begleiten wird.

Während sich der 35-Jährige und sein Kollege Sebastian (33) über die Unterstützung freuen, hält sich die Freude in der Frauenvilla in Grenzen. Kein Wunder, denn kurz zuvor war erst ganz frisch eine neue Konkurrentin eingezogen.

Und die hatte sich mit ihrem souveränen Auftritt beim Tanz-Date keine Freunde gemacht - zumindest, was ihre Konkurrentinnen angeht. Vor allem Kim ist über Franziskas Anwesenheit not amused. "Kein Bock auf so 'ne Bitch", macht sie ihren Standpunkt vor den anderen Frauen klar.