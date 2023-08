Der größte Tag für die Kleinen naht: Was kostet die Einschulung mit allem Drum und Dran?

Leipzig - Die Aufregung bei den Schulanfängern steigt, denn am Samstag ist es endlich so weit: Die Einschulungsfeiern in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen finden statt. Damit es einer der schönsten Tage für die Erstklässler wird, wird das gebührend gefeiert. Doch welche Kosten kommen eigentlich auf die Familien zu?

Kein Wunder: Auch bei Schreibwaren sind laut Statistischem Bundesamt die Preise im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. "Ich wusste ja, dass alles teurer geworden ist, aber dass es so viel ist, schockiert mich ein bisschen", so die Mama des Sechsjährigen.

Mama Carolin hat zwar Spaß daran, sich darum zu kümmern, ist vom letztendlichen Preis für alles allerdings ziemlich schockiert: Knapp 205 Euro stehen auf der Rechnung - fast das Dreifache von dem, was sie vorher geschätzt hat.

Um herauszufinden, was eine Einschulung in Summe kostet, hat das MDR-Magazin "Umschau" einer Familie dabei über die Schulter geschaut.

Für die Kinder beginnt ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben: Der Kindergarten ist Geschichte, jetzt geht das Leben richtig los. Um sie perfekt darauf vorzubereiten, muss allerdings auch allerhand organisiert und besorgt werden.

Alles, was sie für die Schule brauchen, kann in Summe richtig teuer werden. © Arno Burgi/dpa

Wenn dann auch noch die kunterbunte und prall gefüllte Zuckertüte und der perfekte Schulranzen mit dem Lieblingsmotiv dazukommen, sind schnell noch einmal 400 Euro weg.

Fertig ausgestattet ist Edgar trotzdem noch nicht: Ein cooles Einschulungs-Outfit muss her, außerdem braucht er Klamotten, Schuhe und einen Turnbeutel für den Sportunterricht - 150 Euro. Und damit er auch in schöner Umgebung seine Hausaufgaben machen kann, musste im Kinderzimmer ein Arbeitsplatz her, für den seine Eltern 500 Euro investiert haben.

Heißt: Insgesamt hat Familie Groß 1255 Euro ausgegeben, damit Edgar optimal für die Schule vorbereitet ist. Wie alle Eltern machen sie das gern und wollen, dass er den besten Tag in seinem noch jungen Leben hat.

Doch nicht jeder wird sich da noch die große Party mit Dutzenden Gästen leisten können. Auch Edgars Familie hält es vermutlich bescheiden, hier schlagen "nur" 500 Euro zu Buche, die doch recht wenig erscheinen in der heutigen Zeit.

Große Party hin oder her, die Einschulung wird in den meisten Fällen ein unvergessliches Erlebnis für die Erstklässler - das ist es, was zählt.